2020-03-12T14:50:36+03:00
Общество

Воронежской пенсионерке вернули больше 100 тысяч за медицинские услуги

В 2019 году жителям области выплатили 2,5 миллионов за некачественные товары и услуги
Елена ФЕДЯШЕВА
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Ольга АгишеваОльга АгишеваФото: Елена ФЕДЯШЕВА
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15 марта будет отмечаться Всемирный день защиты прав потребителей. Накануне «Комсомольская правда» в Воронеже» пообщалась с Ольгой Агишевой, заместителем начальника отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Воронежской области.

- В 2019 году в наш адрес поступило около пяти тысяч обращений на некачественные товары и услуги, - рассказала нам Ольга Николаевна. – После их рассмотрения мы направили в суд 129 исков, среди которых было 58 – в защиту неопределенного круга лиц и 71 – в пользу конкретных потребителей.

На сегодня из 129 исков суды рассмотрели 89, и во всех случаях приняли решение в пользу заявителей. Итогом стало возмещение 2,5 миллионов рублей за некачественные товары и услуги. Дополнительно, в качестве компенсации морального вреда, люди получили 41,5 тысячи рублей.

66 ТЫСЯЧ ЗА БРАК

Одной из самых заметных побед стал возврат потребителю 66 тысяч, потраченных на покупку бытовой техники, которая оказалась некачественной.

- Предварительно потребитель направил продавцу претензию, - рассказала Ольга Агишева. – Однако фирма отказалась вернуть деньги добровольно. Пришлось решать конфликт в суде. Коминтерновский суд удовлетворил наш иск, деньги за покупку вернули в полном объеме, да еще и с компенсацией морального вреда.

Другим заметным делом стал спор воронежской пенсионерки с медицинской организацией. Женщине пообещали чудо-процедуры, которые вернут здоровье и улучшат самочувствие. Однако, после нескольких сеансов заявленного эффекта клиентка не ощутила и пожелала отказаться от дальнейших процедур с возвратом денег. Договориться с фирмой по добру не получилось, права пенсионерки при поддержке специалистов Роспотребнадзора отстоял суд.

- По решению суда женщине не только вернули сумму больше ста тысяч рублей, но и помогли расторгнуть кредитный договор (пенсионерка брала кредит на проведение процедур – авт.), - рассказала Ольга Николаевна. – Таким образом потребитель смогла избавиться и от долговых обязательств, и получить компенсацию морального вреда.

В Роспотребнадзоре напомнили, что они принимают заявления после самостоятельного обращения потребителя с претензией к продавцу или организации, оказавшей некачественную услугу. В случае, если тот отказался компенсировать затраты в добровольном порядке.

ЗНАЙ!

КАК СОСТАВИТЬ ПРЕТЕНЗИЮ

Претензия составляется письменно в двух экземплярах на имя руководителя организации. В обращении надо указать дату покупки, суть недовольства, требование возврата средств. К претензии прикладывается копия чека, договора или другого документа, подтверждающего факт покупки или оказания услуг (оригинал остается у потребителя). Один экземпляр жалобы передается представителю фирмы, на втором получивший расписывается и ставит дату. Этот экземпляр в случае отказа послужит доказательством вашего обращения.

Можно направить претензию заказным письмом или по электронной почте. Кстати, вернуть можно не только некачественный товар, но и не подошедший по размеру, форме, цвету. В этом случае важно сохранить товарный вид вещи, заводские ярлыки и упаковку. Вернуть качественную покупку можно в течение 14 дней с момента ее приобретения.

По закону на ответ на претензию фирме дается 10 дней. Если в течение этого времени она не отреагировала, ответила вам отказом или ответ вас не удовлетворил, вы имеете право либо сразу обратиться в суд с требованием о возврате средств, либо написать заявление в региональное управление Роспотребнадзора по адресу: улица Космонавтов, 21а.

Все необходимые консультации можно предварительно получить по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-201-59-78.

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