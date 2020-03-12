Клиенты ВТБ Капитал Инвестиции во вторник завели рекордный объем средств на брокерские счета
Всего было оформлено свыше 35 тысяч заявок на пополнение счетов более чем на 15 млрд руб.
Основной объем сделок пришелся на покупки акций российских компаний - «голубых фишек».
За день приложением «ВТБ Мои Инвестиции» воспользовалось свыше 100 тыс. человек. Было исполнено более 600 тыс. сделок. Их общий оборот превысил 86 млрд руб. Это лишь на 20% выше средних дневных показателей.
Рекордными в плане объемов сделок стали первые два часа работы Московской биржи. Именно в это время объем совершенных в мобильном приложении сделок превысил средний за день. Количество уникальных входов составило порядка 70 тысяч, объем сделок – 200 тысяч. Мобильное приложение ВТБ Мои Инвестиции сработало штатно, обеспечив доступ к торгам для клиентов ВТБ Капитал Инвестиции даже в период повышенной нагрузки.
«Во вторник наши клиенты не только меняли структуру своих портфелей, но и инвестировали средства в покупку подешевевших ценных бумаг. Они видели возможность заработать и использовали ее. Любая сильная волатильность является проверкой качества услуг брокеров и зрелости самих игроков. Мы проходим этот тест успешно", - отметил Владимир Потапов, глава ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.
Сегодня активными клиентами ВТБ Мои Инвестиции являются 200 тысяч человек, ежемесячный оборот сделок в приложении превышает 400 млрд руб. Банк ВТБ (ПАО).
ИСТОЧНИК KP.RU