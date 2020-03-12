В Воронежской области в 2020 году откроют четыре отделения дневного пребывания для пожилых граждан

Первое из таких отделений откроется в одном из зданий Управления соцзащиты населения Советского района на улице Маршака и сможет принимать до 120 человек в неделю.

Депутаты Воронежской областной Думы, представляющие Комитет по труду и социальной защите населения и руководитель департамента социальной защиты Воронежской области Ольга Сергеева осмотрели помещения, где будет располагаться отделение в рамках выездного заседания Комитета.

.

– В прошлом году благодаря реализации проекта «Старшее поколение», действующего в рамках нацпроекта «Демография», в Воронежской области значительно улучшилась система профилактических осмотров пожилых граждан в сельской местности, в регионе продолжилось активное внедрение системы долговременного ухода за воронежцами старшего поколения. В том числе открываются гериатрические кабинеты, ведется строительство восьмого современного пансионата для престарелых и инвалидов. Важно отметить тот факт, что по многим мероприятиям в рамках федерального проекта «Старшее поколение» наша область зачастую выступает в числе пилотных регионов, – подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

.

Председатель Комитета Воронежской областной Думы по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова отметила, что проект был инициирован правительством Воронежской области в 2019 году и поддержан депутатами Воронежской областной Думы.

– Средства на создание отделения были выделены в 2019 году из бюджета Воронежской области в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография», а в 2020 году получена субсидия из федерального бюджета. Открытие такого отделения является пилотным проектом, результатом совместной работы Департамента социальной защиты и Департамента здравоохранения Воронежской области. Параллельно такое отделение дневного пребывания для пожилых граждан будет открыто в Бобровском районе, а к концу 2020 года планируется к открытию отделение в Левобережном районе Воронежа и Павловском районе, – сообщила Людмила Ипполитова.

.

Директор Управления соцзащиты Советского района Любовь Шабанова рассказала, что отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста в Советском районе будет принимать до 120 человек в неделю. Занятия будут проводиться в группах посменно. Продолжительность одного такого занятия составит о 1 до 4 часов. Для тех граждан, которые сами не смогут приезжать на занятия, будет предоставляться специальный транспорт.

В штате будет работать 5 специалистов по социальной работе и 2 психолога. Кроме того в специально оборудованном спортивном зале с подопечными будет работать специалист по адаптивной физкультуре. Кроме того помогать в работе будут «серебряные» волонтеры.

.

Помещения центра уже отремонтированы и готовы к приему посетителей. Депутатам показали и приобретенное для работы с пожилыми гражданами оборудование. Занятия будут направлены на развитие мелкой моторики и творческого мышления, что должно помочь в адаптации пожилых граждан с ментальными нарушениями. Как пояснила директор Управления соцзащиты, отбор нуждающихся в такой помощи будут проводить медики.