В Воронежской области на четверть вырос сбыт фальшивых денежных купюр

Сотрудники полиции и воронежского отделения Центробанка рассказали, как в регионе обстоит ситуация с оборотом поддельных денежных купюр. По словам начальника отделения по борьбе с преступностью в сфере фальшивомонетничества УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области Олега Нагина, с начала этого года в регионе зарегистрирован 121 факт сбыта фальшивок. Это на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Почти все преступления мошенники совершили в Воронеже.

Справедливости ради стоит отметить, что подделок в нашем регионе не много. По данным заместителя управляющего воронежским отделением Центробанка России Сергея Чернышева, на один миллион подлинных купюр приходится семь фальшивок.

Олег Нагин и Сергей Чернышев рассказали о ситуации с оборотом поддельных денежных купюр.Фото: Татьяна МИСТЮКОВА

- В основном подделывают купюры номиналом пять тысяч рублей, двухтысячных меньше. Нередко фальшивые деньги обнаруживают уже в банках, куда они поступают после инкассации из торговых сетей – «Магнита», «Пятерочки», «Пятью пять», «Центрторга», заправок и аптек, - пояснил Олег Нагин.

Так, в конце прошлого года полицейские задержали жителя Московской области, который расплатился в одном из магазинов поддельными пятью тысячами рублей:

- В общей сложности этот человек совершил 12 сбытов только на территории Воронежской области. Также есть информация, что он вел незаконную деятельность еще в трех регионах. Сейчас он задержан, против него возбудили уголовное дело, - сказал полицейский.

Косвенно росту количества фальшивок, как утверждает Олег Нагин, содействуют работники торговых сетей, которые пренебрегают использованием современных приборов проверки подлинности купюр, не оборудуют кассовые зоны видеокамерами:

- Мы им рекомендуем вести учет времени приема подозрительных купюр, их серии и номера. Наиболее простые способы определения фальшивок сводятся к проверке бумаги купюры, к тому, как прорисованы мелкие детали на ней. Банкнота может быть склеена из двух листов бумаги. Краска на оттиске серии и номера при трении стирается, а в местах нанесения микроперфорации могут быть шероховатости. На подлинниках такие места будут гладкими.

Если вы обнаружили фальшивку, ее ни в коем случае нельзя возвращать тому, от кого она поступила. Нужно внимательно осмотреть этого человека, запомнить его приметы, зафиксировать номер автомобиля, на котором он передвигается. Параллельно с этим нужно вызвать сотрудников полиции по телефонам 02, 251-12-16, 251-11-69.

Татьяна Чернышева показала, как отличить подделку от оригинала.Фото: Татьяна МИСТЮКОВА

Как отличить подделку от оригинала, рассказала эксперт местного отделения Центробанка Татьяна Чернышева:

- На банкноте часть металлизированной защитной нити утопает в толще бумаги, а часть с оборотной стороны мы видим на выступающих участках. На подлинной купюре эта нить четкая, ровная на просвет, с явным металлическом блеском. На подделке – тусклая, в толще бумаги она как сплошная темная полоса, смещенная относительно выступающих участков нити. Попросту эту нить напечатали.

На лицевой стороне, если повернуть банкноту под острым углом зрения, на однотонном поле должны проявляться радужные полосы. В то же время на подделке эти радужные полосы видны всегда, под любым углом.

- Кроме того, на орнаментальной полосе есть скрытое изображение. Например, на тысячной купюре рядом с памятником Ярославу Мудрому, под изображением Часовни Казанской иконы Божией Матери на орнаментальной ленте под прямым углом зрения мы видим однотонный фон. Но стоит посмотреть под острым углом, как на этой ленте проступают буквы РР. При повороте банкноты буквы меняют свой цвет – становятся либо темными на светлом фоне, либо светлыми на темном. Герб города при изменении угла зрения также меняет свой цвет, а на последних модификациях банкнот на гербе еще можно рассмотреть горизонтально перемещающуюся световую полосу. Но подделках такой динамический эффект отсутствует, а цвет букв РР остается неизменным, - пояснила эксперт.