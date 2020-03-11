В Воронеже начинающие бизнесмены в сфере спорта смогут получить господдержку

Предпринимателей из Воронежской области приглашают на встречу «Meeting Point - sport, business, talk» для презентации своих проектов в сфере спорта. Круглый стол состоится 17 марта в 10.00 в региональном центре «Мой бизнес» (ул. Свободы, 21). Участники сессии получат уникальную экспертную оценку своих стартапов, а эксперты в области МСП представят меры государственной поддержки проектов.

Инициаторами диалога власти, бизнеса и общественности выступило АНО «Центр поддержки предпринимательства Воронежской области» совместно с АНО «Спортивная страна» и Межведомственным проектным офисом. Это начало цикла мероприятий в Воронежской области, которые помогут развитию проектов малого и среднего предпринимательства в спортивной сфере.

Спикерами на круглом столе выступят: секретарь экспертного совета Министерства спорта РФ Игорь Немов, федеральные эксперты Межведомственного проектного офиса Максим Бирюков, и Иван Рындин, директор воронежского Центра поддержки предпринимательства Андрей Демидов, руководитель регионального управления по физической культуре и спорту Владимир Кадурин, а также глава департамента имущественных и земельных отношений области Сергей Юсупов.

Лучшие идеи участников сессии получат возможность развития - их авторов проконсультируют по мерам грантовой поддержки. Предпринимателям также расскажут о возможностях выхода на акселерационную программу (социальный институт поддержки стартапов) и многом другом.

Участие в мероприятии бесплатное, требуется предварительная регистрация по ссылке: https://sportbusinesstalk.ru/events/meeting-point-voronezh-17-marta/

Дополнительную информацию о мероприятии вы сможете получить по телефону: 901-331-03-71 (Олег Рязанов).