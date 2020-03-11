2020-03-11T13:16:12+03:00
Общество

В Воронеже начинающие бизнесмены в сфере спорта смогут получить господдержку

О возможностях развития им расскажут ведущие федеральные и региональные спикеры
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Предпринимателей из Воронежской области приглашают на встречу «Meeting Point - sport, business, talk» для презентации своих проектов в сфере спорта. Круглый стол состоится 17 марта в 10.00 в региональном центре «Мой бизнес» (ул. Свободы, 21). Участники сессии получат уникальную экспертную оценку своих стартапов, а эксперты в области МСП представят меры государственной поддержки проектов.

Инициаторами диалога власти, бизнеса и общественности выступило АНО «Центр поддержки предпринимательства Воронежской области» совместно с АНО «Спортивная страна» и Межведомственным проектным офисом. Это начало цикла мероприятий в Воронежской области, которые помогут развитию проектов малого и среднего предпринимательства в спортивной сфере.

Спикерами на круглом столе выступят: секретарь экспертного совета Министерства спорта РФ Игорь Немов, федеральные эксперты Межведомственного проектного офиса Максим Бирюков, и Иван Рындин, директор воронежского Центра поддержки предпринимательства Андрей Демидов, руководитель регионального управления по физической культуре и спорту Владимир Кадурин, а также глава департамента имущественных и земельных отношений области Сергей Юсупов.

Лучшие идеи участников сессии получат возможность развития - их авторов проконсультируют по мерам грантовой поддержки. Предпринимателям также расскажут о возможностях выхода на акселерационную программу (социальный институт поддержки стартапов) и многом другом.

Участие в мероприятии бесплатное, требуется предварительная регистрация по ссылке: https://sportbusinesstalk.ru/events/meeting-point-voronezh-17-marta/

Дополнительную информацию о мероприятии вы сможете получить по телефону: 901-331-03-71 (Олег Рязанов).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Мой бизнес - Воронеж»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Значение имени Никита
Имя Никита связано с Никой, древнегреческой богиней победы. Обладатели этого имени, можно сказать, обречены на успех. Однако для того, чтобы добиться поставленных целей, Никите предстоит долгий и упорный труд, победа не будет слишком легкой
Новости 24
В Воронежской области водителя, сбившего насмерть студентку, отправили в колонию-поселение
Инспекторы не рекомендуют воронежцам пересаживаться на мотоциклы
Во время обысков по делу арестованного за взятку воронежского ректора нашли внушительный автопарк
Стелу и памятник на площади Победы в Воронеже очистят пескоструем
В Воронеже женщина вышла замуж за вьетнамца за 45 тысяч рублей
В Воронежской области разыскивают убийцу, зарезавшего двух мужчин
В Воронежской области за гибель рабочего на пожаре будут судить генерального директора
Фестиваль «Крымская весна» пришлось отменить в Воронеже из-за коронавируса
В Воронеже отключат отопление в 54 многоэтажках
В Воронеже по жалобе жильца одной квартиры закрыли лифт для всего дома
В Воронежской области сливали канализационные стоки в заказник «Каменная степь»
В Воронеже синоптики обещают снег
Несмотря на вспышку коронавируса, итальянские артисты собираются на Платоновский фестиваль в Воронеж
В Воронеже установлены еще два температурных рекорда
В Воронежской области фальшивомонетчики используют сайты бесплатных объявлений
У экс-супруги обвиняемого во взятке воронежского ректора нашли недвижимость в Италии и Турции
В Воронежской области мужчина угнал «семерку», утопил ее в грязи и сжег
В Воронежской области прокуратура потребовала устранить ошибки в квитанциях на вывоз мусора
Ректор воронежского опорного вуза из «подозреваемого» стал «обвиняемым» по делу о взятке
В воронежском «Буране» - новый генеральный директор
Вернувшиеся из стран со вспышками коронавируса воронежцы могут получить больничный без посещения медорганизации
Воронежец испугался «хакерской атаки» и потерял 140 тысяч рублей
В Воронеже 8 марта отравился насмерть студент института искусств