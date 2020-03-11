Воронежцам расскажут о современных трендах SMM

На встрече, которая пройдет 12 марта, специалисты креативного агентства «Профилактика» поделятся секретами успешного продвижения в Instagram и проведут разбор аккаунтов.

В бесплатном лектории Tele2 выступают локальные лидеры мнений – известные в местных сообществах блогеры и эксперты, которые являются ролевой моделью для молодежи. Лекции «Спички» – это мастер-классы от тех, кто сделал хобби своей профессией и готов делиться с аудиторией секретами успеха.

Tele2 приглашает воронежцев на очередную встречу лектория «Спичка» с командой креативного агентства «Профилактика» – руководителем направления Education Offline Настей Алесковской и SMM-менеджером Светланой Ломовой. Спикеры расскажут о современных трендах продвижения личных и корпоративных аккаунтов в Instagram, объяснят основные принципы эффективного оформления публикаций и научат анализировать digital-статистику. Встреча будет полезна для всех, кто хочет быть в курсе современных тенденций SMM. В ходе лекции спикеры разберут несколько аккаунтов и дадут практические рекомендации по их улучшению.

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Мероприятие состоится 12 марта в 19:00 в пространстве «Винзавод» (Площадка 1900) по адресу: ул. Кольцовская, 24/2. Вход свободный по предварительной регистрации, количество мест ограничено. Участников встречи по традиции ждут приятные подарки от Tele2.

«Профилактика» – одно из ведущих креативных агентств Черноземья, которое более 5 лет занимается дизайном и маркетингом в Воронеже и России. На счету агентства более 100 кейсов по SMM и большой опыт работы с малым, средним и крупным бизнесом, а также победы на премиях Tagline Awards и РИФ Воронеж.

«Спичка» – беспрецедентный по масштабу проект Tele2, который объединяет сотни бесплатных лекториев по всей стране. Всего в 2019-2020 гг. состоится более 250 лекций, которые посетят десятки тысяч людей в регионах от Дальнего Востока до Северо-Запада России. Со слушателями встречаются локальные лидеры мнений – fashion-блогеры, event-менеджеры, социальные предприниматели, редакторы известных журналов, директора креативных агентств, семейные психологи и эксперты рекрутинга. Лекции проходят в книжных магазинах, городских кафе, креативных пространствах и коворкинг-центрах. В крупных городах страны проводятся по две встречи ежемесячно. Лектории Tele2 работают в Воронеже, Екатеринбурге, Ульяновске, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Иркутске, Нижнем Новгороде, Смоленске и Пскове.

Встреча с командой агентства «Профилактика» – девятая лекция для воронежцев в рамках проекта «Спичка». На восьмой встрече сооснователь нескольких успешных проектов в Воронеже Всеволод Кононенко поделился опытом открытия бизнеса в регионе с нуля.

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