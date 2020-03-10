Падение рубля не шокировало воронежцев

После резкого снижения стоимости нефти курс евро подскочи до 83 рублей, доллара - до 73. Об этом свидетельствуют данные торгов на международных биржах. Но то ли еще будет?

Пока Центральный банк РФ не менял курсы на праздниках, работала народная молва – она рушила все индексы непечатными прогнозами. Но кажется, что, по крайней мере, в Воронеже люди готовы шутить, злиться, печалиться, но при этом сами не спешат что-либо экстренно предпринимать.

Что в банках?

10 марта корреспонденты «Комсомольской правды» прошли по «обменникам» в центре города. Никакого ажиотажа там не было. Мы пообщались с несколькими клиентами, но их реакция схожа: «А смысл сейчас брать доллар? Вот если бы неделю назад. Хотя и тогда бы я не пошел. Все равно не угадаешь, что правильно делать в такой ситуации».

- Банк мониторит обстановку, все заявки от клиентов выполняются. Повышенного спроса на валюту не наблюдаем. Все подразделения работают в штатном режиме, - комментируют в пресс-службе Сбербанка.

Другие крупные финансовые организации солидарны: панки из-за валюты нет.

Что с техникой и машинами?

По опыту прошлого кризиса можно вспомнить, как воронежцы спешили вложить накопленные рубли в технику или автомобили. Горожане покупали по два телевизора и три холодильника, боясь, что цены подскочат до небес.

- Если доллар останется на том же уровне, то вскоре магазины, конечно, продадут все товары по старым ценам. И стоимость новых поставок увеличится соответственно к росту курса валюты, - говорит независимый финансовый советник Евгений Меркулов.

Однако, как рассказали «Комсомолке» в компании «Фенко», специализирующейся на продаже бытовой техники, никакого покупательского ажиотажа менеджеры не заметили. Не сметают товары с полок и в «М-Видео» или «Эльдорадо» - это уже наблюдения наших корреспондентов. Да и автодилеры отмечают, что спрос на автомобили не растет. Может быть, у воронежцев сейчас просто нет накоплений?

Что же делать?

- С падением рубля совпали праздники, поэтому случившееся заметили не все сразу. Но паника вряд ли случится. От чего она начинается? Когда происходит что-то, к чему люди не готовы, - с улыбкой комментирует Евгений Меркулов.

По мнению эксперта, при управлении деньгами важно забыть про эмоции. Не нужно сразу же куда-то бежать и что-то необдуманно делать.

- Если вы не купили валюту до этого момента, то сейчас приобретать доллар за 73 рубля - это абсурд. Купите вы, например, 50 долларов и что вы будете с ними делать? Через месяц вы все равно их потратите. О подушке безопасности нужно думать планомерно, - говорит наш собеседник. - Хорошо будет только тем, кто получает доход в валюте, а тратит - в рублях, но таких в Воронежской области не слишком много. Сейчас всем важно сконцентрироваться на планировании своих финансовых целей и не тратить все деньги, что зарабатываете.