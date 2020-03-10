Каким был бы Дэдпул, если бы существовал в реальной жизни?

Дэдпул - вымышленный персонаж комиксов Marvel, получивший способность к бесконечной регенерации клеток в результате неудачной попытки излечиться от рака. С этого момента его жизнь изменилась навсегда. Жизнь нашей героини, Марии Пастушковой, тоже поменял рак. За диагнозом последовал полугодовой курс лечения, затем была ремиссия, продлившаяся почти год. Рецидив. Два раза Маша стриглась налысо.

Для многих произнести слово «рак» страшнее, чем для героев небезызвестной детской книги назвать по имени Того-Кого-Нельзя-Называть. Вероятно, без этого «членистоногого» диагноза жизнь Маши была бы похожа на жизни тысяч других девушек нашего региона: учеба в техникуме, затем экономический факультет одного из воронежских университетов, в перспективе - работа бухгалтером. Эта профессия ассоциируется скорее с незадачливым Фантоцци, чем со спасением мира. Хотя наша героиня не носит обтягивающий костюм, тот, кто слышал ее историю никогда не усомнится в наличии у нее суперспособностей. И, в отличие от своего «хаотично доброго» «Альтер Эго» из мира комиксов, поступки Маши полны исключительной доброты; но обо всем по порядку.

«ШАРИК» НА КЛЮЧИЦЕ

- Мой организм не воспринимает иголки, - рассказывает Маша, - то есть когда эти бабочки-катетеры вставляют, мой организм часов 12 их вытерпит, а потом начинает отторгать, распухает рука. Другие могут по месяцу с ним ходить. Мало того, что отторгает, я чувствовала, как «химия» проходит по моим венам. Неприятное ощущение.

Маша заболела неожиданно. Лимфому Ходжкина - рак лимфатической системы, у девушки диагностировали не сразу. У нее не было причин жаловаться на самочувствие, но в какой-то момент Маша обнаружила в области ключицы «шарик», постепенно начавший делиться.

Тогда в ее жизни был своеобразный «gap year» - вполне обычный для западной культуры год перерыва между школой и высшим учебным заведением. Только перерыв у Маши был вынужденный - после техникума она намеревалась поступить на экономический факультет ВГУ, но ей не хватило баллов для учебы на бюджетной основе. Наша героиня твердо решила пересдать ЕГЭ, параллельно подрабатывая официанткой. Описывая тот период своей жизни, девушка характеризует себя как «очень закрытую». Будто бы даже немного удивляясь, Маша вспоминает, как некоторые завсегдатаи приходили именно в ее рабочие дни и просили, чтобы их обслуживала именно она. Девушка рассказывает об этом без показного кокетства, искренне, немного по-детски, и смущенно улыбаясь. Видимо, именно этими качествами она бесповоротно располагает людей к себе.

Перед поступлением в вуз Маша подрабатывала официанткой.Фото: из личного архива Марии Пастушковой

«Шарик», вызывавший у Маши беспокойство, внезапно начал делиться. Вечером поднималась температура - высокая, практически сорок, а утром ее будто бы и не было. Терапевт поспешил заверить Машу, что она совершенно здорова.

- Я почувствовала что-то на ключицах, тогда я еще не знала, что это лимфоузлы. Думала, гланды. Я же не знала, где они располагаются.

Терапевт из больницы, к которой она была прикреплена во время учебы в техникуме, осмотрел девушку и отправил сдавать анализы. Ей сделали биопсию и ряд других исследований, после чего был поставлен диагноз.

- У меня была лимфома Ходжкина - это связано с лимфоузлами, есть после названия всякие степени, два и всякие-всякие-всякие, как я поняла - это стадия и какая-то там расшифровка, я до сих пор не вникла, - с детской непосредственностью сообщила наша героиня и продолжила, - Это заболевание не наследственное, как я обычно говорю - «под дождичком прошла».

Раньше девушка не жаловалась на плохое самочувствие.Фото: из личного архива Марии Пастушковой

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Однажды наша героиня разговорилась с одной из медсестер. Та поинтересовалась, собирается ли Маша получать высшее образование. Услышав утвердительный ответ, рассказала о своей дочери, которая на тот момент училась в «лестехе», назидательно добавив: «Поступай и ты, там нормально».

- Я уже «откапалась», прихожу домой, смотрю - там есть направление «Ландшафтная архитектура». Моя тетя - дизайнер внешней среды, она дала мне набор необходимых творческих навыков. Если взять мою родную сестру, то она даже по линейке не может ровно начертить, - смеется Маша.

Поступив в университет, Маша начала участвовать и в научной жизни, и в студенческой, выступая в театре эстрадных миниатюр. Записавшись в студенческие отряды, она сначала выбрала педагогическое направление. Членам отрядов полагалась оплата труда, так что сопоставив заработок вожатой с размером пенсии, наша героиня решила поменять направление. Когда Маше было 16 лет, умерла ее мама, так что девушка получала пенсию по потере кормильца, от которой пришлось бы отказаться. После этого Маша обратила внимания на романтическую профессию проводника. Когда ты едешь в поезде, эта работа кажется не сложной: проверить билеты, принести чай, пожелать пассажирам хорошего пути. Отучившись, она поняла, что не сможет пройти медкомиссию. Стать железнодорожным «чичероне» тоже не получилось.

Маша активно занялась волонтерством.Фото: из личного архива Марии Пастушковой

В то же время начал работу сайт АИС (АИС «Молодежь России» - платформа для регистрации на региональные, окружные и федеральные мероприятия и форумы, способствующие вовлечению молодежи в реализацию государственной молодежной политики. - Прим.). Одним из первых мероприятий, в котором Маша приняла участие в качестве волонтера, было сопровождение шествия «Бессмертный полк». С 7 утра девушка помогала формировать колонны, потом следила за тем, чтобы никто не преграждал путь или каким-то иным способом не мешал «однополчанам».

- Мы с одногруппницей до сих пор заходим на этот сайт раз в две недели и регистрируемся на все, что только можно. Даже если это где-нибудь в Омске!

ИСТОРИЯ УСПЕХА, А НЕ БОЛЕЗНИ

Себя Маша называет эко-волонтером. Сначала она помогала проекту «Что мы знаем о лесе?», организованном лесотехническим университетом. Раз в семестр волонтеры проводили для школьников экскурсии по дендрарию и университетскому музею. Они рассказывали о растениях и птицах, проводили игры и квесты, а также конкурс рисунков. Когда Маше предложили быть не просто волонтером, а руководителем, она, немного поколебавшись, отказалась. Девушка пояснила, что отдавать всю себя проекту можно тогда, когда проходишь все этапы от идеи до реализации, он становится будто бы твоим ребенком. Так наша героиня подошла к тому, чтобы воплотить собственный замысел. Она решила возродить традицию благоустройства дворов, обучив жителей ухаживать за растениями, которые должны были посадить волонтеры.

- Раньше во дворах были бабушки и дедушки, курирующие придомовую территорию. Бабулька из моего дома высаживает все растения, которые у нее есть, но делает это хаотично. Однажды она высадила герань в электрическом чайнике - а ведь можно сделать это красиво!

Со временем Маша стала дублером руководителя природных ресурсов и экологии в Молодежном правительстве Воронежской области.Фото: из личного архива Марии Пастушковой

Так Маша стала дублером руководителя природных ресурсов и экологии в Молодежном правительстве Воронежской области. Ее заслуги как волонтера были оценены по достоинству - девушку пригласили на заседание, касающееся развития экологического волонтерского движения, в Совет Федерации. Казалось бы, в этой истории успеха нет места болезни, но Маша все это время не прекращала бороться за свою жизнь - в конце второго курса у нее случился рецидив.

- Я лечилась четыре месяца, потом была передержка у меня дома. Должна была быть аутотрансплантация, но мои клетки повели себя немного по-другому, - будничным тоном сообщила Маша. - Так что мне сказали, что не будут ее делать, только если случится еще один рецидив. Можно иметь один и тот же диагноз, одну стадию поражения, но лечение при этом будет разным.

ПЛАКАЛА ОТ СЧАСТЬЯ

Многие хотят вычеркнуть из жизни этот роковой «раковый период». Жить так, как будто не было химиотерапии, капельниц, бритья налысо. Многие, но не Маша. Она решила вернуться и помогать тем, с кем она совсем недавно могла делить палату. Так появился проект «Живи. Твори. Мечтай». Идея Марии состояла в том, чтобы показать, что даже без волос можно оставаться красивыми. Потеря волос - один из главных побочных эффектов химеотерапии и чем старше ребенок, тем сложнее ему принять свой новый облик. Поэтому, девушка выделила сразу несколько основных задач: оказывать психологическую помощь, проводить уроки макияжа и фотосессии, параллельно интегрируя в новую реальность с помощью прикладного творчества и театра.

- Теперь меня знают, как Машу, которая красила и фотографировала девочек, - смеется наша героиня.

Маша создала проект «Живи. Твори. Мечтай».Фото: из личного архива Марии Пастушковой

Разве не лучше постараться поскорее забыть о болезни и наполнить жизнь весельем? Рак - это не простуда, которой можно переболеть и вычеркнуть из жизни. В позапрошлом году, из-за слабого иммунитета у Маши неожиданно появился гайморит и пришлось лечь в больницу. Она поняла, что бывают вещи, которые ощущаются болезненнее, чем «химия» - когда врачи прочищают пазухи носа, но даже об этом можно очень быстро забыть. А когда ты лечишься год, другой...

Подготовив проектную идею, Маша отправила ее на конкурс премий Молодежного правительства. «Да - да, нет - нет, ну что я, плакать буду?» - иронизировала над собой Маша. В итоге, она плакала - от радости, потому что проект занял первое место. Потом позвонила одногруппнице, которая планировала принять участие в проекте, и они плакали вместе.

- Если я прихожу в отделение проводить мастер-классы, то после я не иду на учебу или куда-то еще. Психологически я отдала все.

Люди, столкнувшиеся с заболеванием, которое может оборвать их жизнь в самый неожиданный момент перестают откладывать настоящее «на потом». В ходе нашего разговора неожиданно звучит слово «психосоматика». Сходимся на том, что природа многих заболеваний до конца не ясна и вполне вероятно вызывается внутренним состоянием. Несколько лет сильного стресса и - рак, получите, распишитесь. Для чего в наш организм была заложена эта бомба замедленного действия? Наверное, для того, чтобы научиться не покоряться смерти, насытиться жизнью и насытить ею других.