2020-03-06T15:36:46+03:00
Экономика

В ВШЭ открылся коворкинг главы ВТБ Капитал Инвестиции Владимира Потапова

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Владимир Потапов, глава ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания, и Ярослав Кузьминов, ректор Национального исследовательского университета Высшая школа экономики, открыли студенческий коворкинг в Московском институте электроники и математики им. А.Н. Тихонова НИУ ВШЭ.

Коворкинг был назван в честь Владимира Потапова. Он является выпускником факультета экономики 2003 года, одним из создателей Клуба дарителей НИУ ВШЭ, членом Попечительского совета Эндаумент-фонда НИУ ВШЭ и обладателем премии Высшей школы экономики Alumni Awards-2013 «За вклад в укрепление репутации и лидерских позиций российского бизнеса на международном рынке» в номинации «Корпоративный бизнес».

«Современные студенты достаточно мобильны и активны, многие совмещают учебу с работой и очень важно, чтобы у них была возможность делать это эффективно, без ущерба для успеваемости. Проект реализован, чтобы помочь решить им эту задачу. Работа в деловой атмосфере рядом с такими же деятельными студентами должна способствовать повышению производительности и качества труда. Команда ВТБ сегодня стремится поддерживать такие проекты, направленные на развитие человеческого капитала в нашей стране», - отметил Владимир Потапов. Банк ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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