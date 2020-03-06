Почему воронежцы переплачивают за отопление?

Этой зимой многие воронежцы заметили, что суммы в платежках за отопление и горячую воду заметно выросли, хотя тарифы поднялись всего на три процента. В чем же причина? «Комсомольская правда» в Воронеже» выяснила мнение на этот счет экспертов и главное – попыталась найти варианты экономии на самой затратной строке квитанции.

ТАКИЕ «РАЗНЫЕ» МЕСЯЦЫ

По мнению руководителя управления по государственному регулированию тарифов Воронежской области Евгения Бажанова, на размерах платежей в январе отразилось несвоевременное снятие показаний общедомовых счетчиков тепла.

- Чаще всего причина кроется в неритмичности снятия показаний счетчиков и начислений теплоснабжающих организаций. Например, один месяц техник снял показания 25 числа, а на следующий – 31. По фату выходит, что в квитанции за один месяц жильцы заплатят за 25 дней, а в другой – за 31. Эти шесть дней – 20% платы, ощутимая разница в платеже.

ЭКОНОМИЯ НАОБОРОТ

Другой, как оказалось, довольно распространенной причиной огромных начислений за отопление стала установка в домах нового энергосберегающего оборудования. В идеале оно должно учитывать соотношение температуры на улице и в трубах, и соответственно регулировать подачу теплоносителя в батареи. На деле же зачастую эта система работала против жильцов. Поскольку не была налажена должным образом.

Например, такая история приключилась в доме №12 по улице Фридриха Энгельса, где жильцы два месяца зимы платили огромные суммы, и при этом из-за огненных батарей жили с постоянно открытыми окнами. Когда же вместе с «Комсомолкой» люди начали выяснять, в чем дело, оказалось, что после капремонта в доме установили энергосберегающее оборудование, но «забыли» его настроить. Умная система не работала, а задвижка на теплотрассе была полностью открыта, что и вызывало перетоп.

- Подрядчик по окончанию работ передает оборудование на баланс обслуживающей организации. А уж ее задача – настроить систему и обслуживать ее, - рассказал Василий Смольянов, пресс-секретарь Фонда капремонта многоквартирных домов Воронежской области.

СЧЕТЧИКИ – РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ТЕПЛА

Сейчас новостройки по требованию закона перед сдачей в эксплуатацию оборудуют индивидуальными счетчиками тепла. Казалось бы, это способ не переплачивать за отопление. Но… наш читатель Валерий Иванович, купивший квартиру в новом ЖК «Современник» на улице 9 Января, столкнулся с тем, что УК не принимает к учету установленное оборудование.

- У нас на радиаторах стоят так называемые распределители тепла, которые, согласно постановлению правительства N 354 от 6 мая 2011 года, являются приборами учета. Однако, когда мы попробовали использовать их, наша УК отказалась их признать. В частной беседе коммунальщики пояснили нам, что у них нет программы, которая переводит условные единицы, в которых считает тепло распределитель, в гигакалории.

В УК, которая обслуживает эти новостройки, «Комсомолке» разъяснили, что эти распределители предназначены для учета тепла, потребленного квартирой в течение всего отопительного сезона, а не ежемесячно.

- Мы со своей стороны сняли показания распределителя, оформили их актом и передали тепловикам для проведения перерасчета по итогам года, - рассказали в УК.

Наш эксперт в сфере ЖКХ юрист Андрей Смирнов рассказал, что в случае, когда квартиры жильцов оборудованы индивидуальными счетчиками тепла, суммы показаний этих счетчиков вычитаются из показаний общедомового счетчика, а разница выставляется собственникам в графе за отопление мест общего пользования. Но это в идеале. К сожалению, на деле часто приходится добиваться своих прав в судебном порядке.

КОГДА ПЛАТИТЬ ПО НОРМАТИВУ ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ ПО СЧЕТЧИКУ

Мы опросили собственников домов, находящихся в разных формах управления. Самыми непрозрачными, предсказуемо, оказались расчеты в управляющих компаниях: понять, как здесь происходит учет тепла и почему при теплой зиме плата за отопление выросла на несколько тысяч – практически нереально.

В этом смысле у ТСЖ больше шансов повлиять на размеры платежей. Так, в ТСЖ «Три богатыря» нам рассказали, что платят строго по счетчику, показания которого контролируют, и роста сумм в квитанциях не заметили. В другом ТСЖ «Домовладелец», наоборот, посчитали, что дешевле платить по нормативу.

-Сейчас у нас фиксированная плата, с которой тепловикам «нахимичить» сложно, - рассказала нам председатель ТСЖ Тамара Николаевна. – Однако в последнее время теплоснабжающая компания активно склоняет нас к установке счетчика. Мы согласимся только в том случае, если все будет сделано по закону, с гарантией, абсолютной прозрачностью начислений и нашим доступом к счетчику для контроля.

КОМПЕТЕНТНО:

Лариса Тулинова: «Установите датчик погодного регулирования»

По мнению председателя общественного совета по вопросам ЖКХ при мэре Воронежа Ларисы Тулиновой, единственный эффективный способ экономии на отоплении – это установка в доме датчика погодного регулирования (и его грамотная наладка – об этом мы говорили выше):

- Такое оборудование устанавливается при проведении капитального ремонта в рамках программы энергосбережения. Было бы правильно, если бы и теплоснабжающие организации более ответственно относились к своей работе и регулировали давление в системе при изменении погоды. Но им проще дать нормативную температуру в 90-95 градусов и ради отдельного дома ее снижать никто не станет.