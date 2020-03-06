2020-03-06T14:52:32+03:00
Экономика

ВТБ Лизинг предлагает автомобили Cadillac и Chevrolet со скидками до 15%

ВТБ Лизинг предлагает специальные условия для приобретения автомобилей марок Cadillac и Chevrolet в лизинг. Выгода может составить до 15% от розничной цены
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По итогам 2019 г. ВТБ Лизинг нарастил объемы продаж по данным маркам в 1,5 раза. Компания вошла в число лидеров по продажам Cadillac и Chevrolet в лизинг на российском рынке.

Наибольшие скидки на Cadillac клиенты могут получить, приобретая произведенные в 2019 г. автомобили: 15% - на Escalade, 13% - на XT5, 9% - на CT6. Все машины марки, выпущенные в 2020 г., можно купить на 5% дешевле рекомендованной розничной цены. На Chevrolet вне зависимости от года выпуска скидка составит 14% на Tahoe и 11-14% - на Traverse.

Приобретение автомобилей в лизинг также дает предпринимателям возможность получить выгоду через снижение налоговой нагрузки: за счет сокращения налога на прибыль и возмещения НДС. Покупка доступна по продукту «Экспресс лизинг», который не предусматривает предоставления финансовой отчетности клиента: запрашивается только анкета и паспорт генерального директора. Срок оформления документов по сделке в ВТБ Лизинг - от одного дня. Размер аванса - от 10% стоимости машины.

«ВТБ Лизинг является надежным партнером Дженерал Моторс Авто и стабильно наращивает объемы продаж Cadillac и Chevrolet на российском рынке. Приобретение транспорта в лизинг становится все более популярным в России за счет популяризации продукта и совершенствования условий по нему. Мы традиционно занимаем одну из лидирующих позиций по лизинговым продажам в портфеле данных марок и рассчитываем в 2020 г. продолжить увеличивать объемы реализации. Мы рады, что можем предложить для наших клиентов одни из наиболее выгодных условий по приобретению новых машин этих брендов», - отметил Вячеслав Михайлов, начальник управления развития автолизинга ВТБ Лизинг. Банк ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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