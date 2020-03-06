Флешмоб Нововоронежской АЭС занял третье место в конкурсе #ЗдоровОвместе

Торжественная церемония награждения победителей отраслевого конкурса спортивно-массовой работы, проходившего в Госкорпорации «Росатом» в рамках «Года охраны труда, здоровья и здорового образа жизни» состоялась в Москве.

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Нововоронежская АЭС заняла третье место в одном из семи направлений Конкурса – «Лучший флешмоб года Здоровья».

Призеров определила конкурсная комиссия, состоявшая из 14 представителей руководства атомной отрасли и дивизионов ГК «Росатом». Эксперты оценивали количество участников флешмоба, красочность и креативность, отражение символики и целей Года здоровья, а также видеоролик, показывающий сам флешмоб.

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В нововоронежском флешмобе «Дружба. Драйв. Движение» приняли участие 100 человек. Это дети, отдыхавшие в четвертом потоке лагеря Нововоронежской АЭС «Дружба», а также их родители. И юные, и взрослые спортсмены показывали интересные упражнения с мячами, обручами, демонстрировали навыки в спортивной гимнастике и недюжинные хореографические таланты.

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«Нововоронежские атомщики – люди очень спортивные. В нашем городе есть объекты на любой, самый взыскательный вкус: многофункциональный спортивный комплекс, ледовая арена, Центр боевых искусств, баскетбольный стадион, строится бассейн. Каждый четвертый сотрудник Нововоронежской АЭС регулярно занимается каким-нибудь видом спорта и приучает к здоровому образу жизни своих детей. Наш флешмоб стал ещё одним звеном в крепкой цепи, связывающей наши трудовые коллективы с их семьями», – отметил заместитель директора по управлению персоналом Нововоронежской АЭС Олег Уразов.

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Всего спортивные секции и группы здоровья Нововоронежа посещают 1109 атомщиков. Ещё 330 создали 18 спортивных команд по разным видам спорта. В 2019 году Нововоронежская АЭС совместно с профсоюзной организацией провела 43 масштабных спортивно-массовых мероприятия, направленных на развитие и популяризацию здорового образа жизни.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС