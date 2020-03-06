2020-03-06T14:52:32+03:00
Общество

Прокуратура возмутилась липкими стикерами, с помощью которых воронежские УК борются с должниками

Девяти руководителям направили предостережения о недопустимости порчи имущества
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото предоставлено пресс-центром ЖКХфото предоставлено пресс-центром ЖКХ
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Прокуратура Коминтерновского района отреагировала на сообщения управляющих компаний Воронежа о применении нового способа воздействия на должников по коммунальным платежам с помощью липких стикеров, которые крепят к дверям жильцов и их почтовым ящикам. На листовке содержится напоминание о необходимости расплатиться.

Прокуратура усмотрела в действиях коммунальщиков нарушение жилищных прав граждан и угрозу порчи имущества.

- Перечень мер, принимаемых к гражданам, имеющим задолженность по оплате за жилищно-коммунальные услуги, четко регламентирован Жилищным Кодексом РФ и утвержденными правительством РФ Правилами. Этот перечень является исчерпывающим, - прокомментировали в прокуратуре Коминтерновского района Воронежа.-Использование управляющими организациями липких стикеров, прикрепленных ко входной двери квартиры (почтовым ящикам и т.д.) может повлечь порчу личного имущества, а также общего имущества в многоквартирных домах, что образует состав административного правонарушения.

В связи с этим, прокуратура района объявила предостережения руководителям 9 управляющих организаций, входящим в ГК «ПИК-Комфорт»: ООО «УК Мастер», АО «УК Коминтерновского района, ООО УК «РЭП-101», ООО «РЭК Комфорт», ООО «РЭК Жилищное Единство», ООО УК «КБУ», ООО «РЭК Содружество», ООО «УК Городок», ООО УК «Стандарт Сити».

В ответ на предостережение пресс-центр ЖКХ прокомментировал действия обслуживающих организаций:

- Способы работы с должниками, которые используют воронежские управляющие компании ГК «ПИК-Комфорт», находятся в рамках действующего законодательства. Ни о какой порче общедомового или личного имущества собственников не может быть и речи. По первому же запросу прокуратуры мы готовы предоставить те самые стикеры, которые наши сотрудники отдела взыскания клеят на двери и почтовые ящики должников, чтобы представители надзорного ведомства лично убедились в безвредности наклеек для имущества граждан.

В то же время коммунальщики заметили, что новые средства воздействия на должников уже приносят свои результаты. За месяц в отдел взысканий пришли около 30 должников для составления графика погашения задолженности.

Кстати, липкие стикеры – не единственное средство борьбы с должниками. УК также направляет им письменные предупреждения, судебные иски, смс-уведомления.

По данным пресс-центра ЖКХ, общая сумма задолженности собственников жилья, которые обслуживают 25 УК Группы компаний «ПИК-Комфорт» в Воронеже, составляет больше 400 млн. рублей.

- Есть жильцы, чья сумма накопленной задолженности за жилищные услуги перевалила уже за 1 млн рублей. Это те средства, которые должны идти на содержание и текущий ремонт подъездов, крыш, подвалов, инженерных коммуникаций воронежских многоэтажек, - рассказали в пресс-центре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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