Выходные в Воронеже: женские портреты, звезды 90-х, фестиваль "Не виновата"

СИМФОНИЯ МАЛЕРА ДВА ДНЯ

6 и 7 марта в филармонии прозвучит Вторая симфония австрийского композитора Густава Малера «Воскресение», над которой он работал около семи лет. В этом произведении проявился глубокий интерес Малера к христианству. В пяти частях монументального полотна запечатлены глубоко прочувствованные автором религиозные образы и мотивы: григорианский распев XIII века Dies irae («День гнева»), тема «глас вопиющего в пустыне», хорал на стихи немецкого поэта XVII века Фридриха Клопштока «Ты воскреснешь».

Воронежцы услышат выдающееся произведение 6 и 7 марта в исполнении Воронежского академического симфонического оркестра под управлением Игоря Вербицкого, хора театра оперы и балета, мужского хора филармонии, а также солисток - сопрано Дарьи Филипповой (Воронежский ТОБ) и меццо-сопрано Златы Булычевой (солистка оперной труппы Мариинского театра).

Концерты пройдут в филармонии 6 марта в 19.00, 7 марта в 18.00.

МУЗЕЙ В КИНО «Канова»

7 марта в 15.00 в кинотеатре "Спартак" покажут фильм о художнике. Антонио Канова - итальянский скульптор, наиболее значительный представитель классицизма в европейском искусстве. Он посвятил всю жизнь поиску гармонии и идеального начала в искусстве. Своим искусством он пытался остановить время, и главной идеей его произведений стала идея красоты, не имеющей начала и конца. Канова сумел объединить восхищение греческой Античностью и современность, остроту переломной эпохи конца XVIII - начала XIX века. Режиссёр Франческо Инверницци и съёмочная группа фильма «Канова» отправляются вслед за мастером из его родного городка Поссаньо в Венецию и затем в Рим, где скульптору предстоит встретиться с самим Наполеоном.

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ТЕАТР В КИНО «Мадемуазель Нитуш»

7 марта в 18.00 в кинотеатре "Спартак" трансляция из театра имени Вахтангова. «Мадемуазель Нитуш» продолжает традицию музыкальных спектаклей, в которых вахтанговская школа с ее особым шармом, где элегантность и изящество уживаются с остроумной шуткой, прелестным вокалом, озорным танцем, создает особый стиль игры - легкий, ироничный, заразительный. В спектакле, поставленном Владимиром Ивановым, звучит живой оркестр и живые голоса, а его герои, пройдя через все перипетии водевильных интриг, обретают, наконец, каждый свое счастье: хормейстер монастырского пансиона наслаждается постановкой своей оперетты на подмостках дижонского театра, воспитанница пансиона, мечтавшая о театре, становится певицей и находит свое личное счастье в лице блистательного драгунского лейтенанта Шамплатро...

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ТЕАТР В КИНО «Порги и Бесс»

8 марта в 15.00 в кинотеатре "Спартак" трансляция из Метрополитен опера. «Порги и Бесс» считается первой настоящей американской оперой, которую увидел Старый свет. Смесь джаза с классическими мотивами, смешение комедийного, трагедийного и фольклорной специфики влюбила в себя американцев лишь в 50-е годы, когда главные партии были исполнены Луи Армстронгом и Эллой Фицджеральд. Современный спектакль Метрополитен оперы подчеркивает возвышенность произведения, строится как грандиозное шоу, отсылающее к традициям афроамериканского фольклора, к принципам, истории и сюжетам большой европейской оперы.

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ТЕАТР В КИНО «Амстердам»

А в 18.00 8 марта в кинотеатре "Спартак" трансляция из театра "Современник". Покажут "Амстердам" с Михаилом Ефремовым. Это удивительный спектакль, который заставляет зрителей сначала смеяться до слёз, потом плакать сквозь слезы, а в финале умиляться над хэппи-эндом. Первое действие - действительно комедия, с забавными и нелепыми ситуациями, гротеском, алкоголем и даже эротическим сном. Но затем сквозь весёлость и кураж начинает просматриваться другая сторона медали: взаимоотношения отцов и детей XXI века. Как пережить новость о том, что твой сын (в которого вложена куча денег, надежд и британского образования) приехал в Амстердам на гей-парад? Да ещё с приятелем по имени Долорес! Но во втором действии каждого персонажа разворачивают к зрителю другой стороной. И оказывается, что всё разрешимо, надо только научиться слышать и понимать друг друга. В спектакле много юмора, анекдотичности и шуток на грани фола, но всё настолько тонко, что нет вульгарности. Тем не менее спектакль для зрителей старше 18 лет.

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КОМЕДИЯ СО СТОЛИЧНЫМИ ЗВЕЗДАМИ

8 марта в Воронеж привезут мелодраму «Идеальный свидетель». Это головокружительная история о страсти, любви и верности, о метаморфозах чувств, неожиданных поворотах в жизни, о том, что счастье нельзя запланировать, оно может только случится, иногда весьма неожиданно!

В тонкой, трогательной, лирической комедии, написанной Валентином Красногоровым, чьи пьесы ставили Лев Додин, Георгий Товстоногов, Роман Виктюк, Владимир Андреев, играют Игорь Ливанов («На углу у Патриарщих», «Диверсант», «Тушите свет»), Илья Глинников («Интерны»), Юлия Такшина («Не родись красивой»).

Спектакль покажут в ВКЗ 8 марта в 19.00 (12+).

КОНЦЕРТ ЗВЕЗД 80-90-Х

8 марта воронежцев ждет в цирке настоящий фейерверк хитов и любимых песен в исполнении звёзд, чьи имена давно стали легендарными. В 3-х часовом шоу зрителей ждет супер звук и больше 20 артистов - Ирина Салтыкова, Виктор Салтыков, группы «Белый орел» и «Божья коровка», Александр Айвазов, Александр Добрынин, Сергей Дубровин (экс-«Фристайл») и другие. В программе "Дискотека Союз" прозвучат песни «Кони в яблоках», «Эти глазки», «Как упоительны в России вечера», «Гранитный камушек», «Бабочка луна» и много других хитов.

Концерт пройдет 8 марта в цирке, начало в 19.00.

ТЕАТР В КИНО «Враги. История любви»

9 марта в 18.00 в кинотеатре "Спартак" трансляция из театра "Современник" - покажут спектакль "Враги.История любви" с Сергеем Юшкевичем, Чулпан Хаматовой, Алёной Бабенко, Евгенией Дмитриевой.

Режиссёру Евгению Арье удалось сохранить баланс между мелодрамой и философией, а быстрая смена сцен придает действию такой динамизм, что постановка смотрится почти как детектив. Спектакль получился страстный, высочайшего психологического накала, заставляющий возвращаться в пережитую героем историю снова и снова и проживать её уже своим сердцем.

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ФЕСТИВАЛЬ В ПОДДЕРЖКУ ЖЕНЩИН

Воронеж присоединится к благотворительной акции «Не виновата», которую второй год организуют в поддержку женщин, переживших домашнее насилие. Фестиваль в столице Черноземья продлится два дня: 8 и 9 марта. В программе выставка, лекции, показ фильмов, концерт.

8 марта с 14.00 до 21.30 в мастерской «Дай Пять» (ул.Пятницкого, 52, кв.5) пройдет большая программа: презентация комикса, лекция «Виды и причины насилия», читка пьесы-вербатима Анны Колтыриной о людях, которые подвергались эмоциональному или физическому насилию, кинопоказ «Из машины».

9 марта в 18.00 на площадке «1900» начнется благотворительный концерт «невиноватафест» с участием воронежских музыкантов gospoza, moss cape, БананаБис, Long Night Echoes, Displaced Fuzz, noisebleedsuns.

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ВЫСТАВКА ПРО ЖЕНЩИН

На третьем этаже Воронежского художественного музея имени Крамского открылась выставка «…И прелести твоей секрет разгадке жизни равносилен», посвящённая представительницам прекрасного пола и Женскому дню. Музейщики решили показать образы женщин в различные исторические эпохи, намекая, что именно красота постараться утвердить тезис о том, что красота спасёт мир.

- Стихи Бориса Пастернака «Любить иных тяжелый крест…» объединили около 40 живописных и графических произведений из наших фондов, - сообщили в музее имени Крамского. - Строки из его произведения «И прелести твоей секрет разгадке жизни равносилен», – были выбраны лейтмотивом выставки, поскольку в них отражена сакральная мысль, которая, с одной стороны, дает надежду разгадать суть женского мира, а с другой – утверждает, что к этой тайне невозможно приблизиться.

Взглянуть на сущность женщины сквозь призму искусства позволят живописные и графические произведения в жанре портрет второй половины XVIII века – 90-х годов XX века. Выставка представляет графические портреты, созданные Явленским, Бучкури, Пастернаком, а также живописные произведения Васнецова, Вакидина, Прагера, Хорошилова, Внодченко, Ронкина и других авторов.

ВЫСТАВКА СТАРИННЫХ ОТКРЫТОК

В отделе редких и ценных книг Никитинской библиотеки можно бесплатно посмотреть открытки издательства Гранберг. На выставке представлены дореволюционные открытки, подаренные библиотеке московским коллекционером Приходько.

- Издательство Гранберг в Стокгольме существовало с 1900 по 1910 год. Оно выпускало около 8 000 открыток и видовых альбомов для России и Швеции. На открытках в основном изображались репродукции картин художников-передвижников, а также пейзажи российских городов. Иногда печать выполнялась по заказам русских издателей, - отметили в библиотеке.

Посетители выставки увидят открытки с античными сюжетами с репродукций полотен яркого представителя стиля «модерн», живописца исторического и фантастического жанров Вильгельма Котарбинского, а также открытки с изображениями картин мастера жанровой, исторической и портретной живописи, уроженца Острогожска Ивана Крамского.

- Одним из экспонатов является карточка с работой «Неутешное горе», которая была написана под впечатлением от постигшей художника личной трагедии - смерти его младшего сына Марка. На картине изображена скорбящая женщина в траурном черном платье. В ее чертах угадывается сходство с женой художника Софьей Николаевной, - рассказали организаторы.

На почтовых карточках можно увидеть работы известных художников Ильи Репина, Валентина Серова, Владимира Маковского и других.

Выставку «Открытки издательства Гранберг в редком фонде Никитинской библиотеки» можно посмотреть до 8 апреля на пл. Ленина, 2, к. 202 (2 этаж).