2020-03-05T11:04:24+03:00
Общество

Воронежские абоненты Tele2 выбирают WhatsApp и Facebook

Компания выяснила, в каких социальных сетях и мессенджерах предпочитают общаться воронежские data-пользователи
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Первое место в рейтинге мессенджеров занял WhatsApp, а самой популярной соцсетью стала площадка Facebook.

Tele2 отмечает растущую популярность высокоскоростной передачи данных. Через сеть 4G проходит около 80% интернет-трафика абонентов оператора в Воронежской области. Только за 2019 год количество активных data-пользователей Tele2 выросло на 23%, а объем потребляемого трафика – на 77%. Качество LTE-сети оператора позволяет совершать звонки в WhatsApp и Viber.

Рейтинг самых популярных мессенджеров среди воронежских абонентов пакетных тарифов Tele2 открывает WhatsApp, его выбирают 60% жителей области. В тройку также вошли Viber и Skype. Лидером среди соцсетей стала площадка Facebook. При этом Instagram занял лишь третью позицию – на один пункт приложение для обмена фотографиями и видеозаписями обогнала социальная сеть «ВКонтакте». Такое распределение связано с наполнением каждой соцсети и интересами аудитории. Так, Facebook выбирают за информационно-развлекательный контент, «ВКонтакте» предоставляет пользователям большой выбор музыки, а Instagram сосредоточен на фото и видео.

Tele2 предлагает абонентам безлимитный доступ к соцсетям «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook и Instagram. Услуга уже включена в тарифные планы «Мой онлайн» и «Мой онлайн+». Также у абонентов есть возможность пользоваться мессенджерами WhatsApp, Viber и «ТамТам», не расходуя пакет интернета.

Абоненты Tele2 все чаще используют современные онлайн-каналы и при обращении в контактный центр. Компания продолжает расширять digital-платформы – по итогам 2019 года их количество составило более 40 каналов поддержки. Кроме того, в Воронежской области набирает популярность приложение «Мой Tele2» – за прошедший год количество пользователей личного кабинета в регионе увеличилось более чем в два раза.

Владимир Поваров, коммерческий директор макрорегиона «Черноземье» Tele2:

«Онлайн-общение становится неотъемлемой частью жизни современного абонента, и эта тенденция находит отражение в продуктовых предложениях Tele2. Самые популярные среди пользователей тарифные планы оператора дают возможность всегда оставаться на связи и безлимитно общаться в социальных сетях и мессенджерах, ведь они не расходуют пакетный трафик».

ИСТОЧНИК KP.RU

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