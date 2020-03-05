Нововоронежские атомщики прошли в отраслевой этап конкурса «Человек года Росатома»

Цель конкурса – признание достижений лучших работников отрасли на самом высоком уровне руководства Госкорпорации «Росатом».

Заявочная кампания стартовала в декабре 2019 года. Лучших сотрудников выбирают во всех предприятиях отрасли по трём ключевым направлениям: дивизиональным и общекорпоративным профессиям, а также специальным номинациям.

В этот раз на рассмотрение в общекорпоративных и специальных номинациях в Концерне «Росэнергоатом» было подано 258 заявок от атомных станций России и ключевых дочерних предприятий: Атомэнергоремонт, Атомтехэнерго, КОНСИСТ-ОС, ВНИИАЭС, Атомэнергосбыт, Энергоатоминвест и др.

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«Конкурс «Человек года Росатома» проводится уже в седьмой раз. Сотрудники Нововоронежской АЭС неизменно принимают в нём активное участие. Здесь трудятся высокопрофессиональные, умные, амбициозные люди, разработками и идеями которых по праву может гордиться вся отрасль. За время существования конкурса наши работники становились победителями и призёрами шесть раз. И, я уверен, это не предел. Нововоронежские атомщики никогда не останавливаются на достигнутом, а уверенно идут вперед, покоряя новые вершины», – сказал директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Нововоронежские атомщики подали 19 заявок на участие в конкурсе. Из них 7 – в дивизиональных номинациях, 12 – в общекорпоративных и специальных, десять из них вошли в тройку лидеров на уровне Электроэнергетического дивизиона.

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Общекорпоративные номинации:

1-е место в номинации «Безопасность атомной энергетики и промышленности» – начальник смены блока №6 Александр Тихонов;

2-е место в номинации «Защита гостайны и информации, физзащита и защита активов» – начальник отдела экономической безопасности Елена Плешкова;

2-е место в номинации «Управление коммуникациями» – специалист Управления информации и общественных связей Ангелина Ерёмина.

Специальные номинации:

1-е место в номинации «Победа года» – команда Нововоронежской АЭС, АО «Концерн Росэнергоатом» и АО «ИК АСЭ» (за досрочную сдачу инновационного энергоблока №7 в эксплуатацию и завершение сооружения пока единственной в России АЭС с двумя энергоблоками поколения «3+»);

1-е место в номинации «Эффективность» – команда Концерна «Росэнергоатом», в состав которой входит директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров (за достижения нового рекорда выработки электроэнергии на Российских АЭС);

1-е место в номинации «За укрепление международного авторитета Росатома» – команда Концерна «Росэнергоатом» и Нововоронежской АЭС (за создание мобильного переводчика на основе машинного обучения, полностью соответствующего отраслевым требованиям безопасности);

1-е место в номинации «Устойчивое развитие» – команда поисковиков Росэнергоатома, в которую входят сотрудники Нововоронежской АЭС Евгений Когтев и Александр Берлев (за развитие поискового движения в регионах присутствия АЭС);

2-е место в номинации «Устойчивое развитие» – команда Нововоронежской АЭС (за план социально-экономического и инфраструктурного развития Нововоронежа, а также за реализацию первого в России Соглашения о выделении дополнительных налоговых отчислений между ГК «Росатом» и Правительством Воронежской области).

2-е место в номинации «На шаг впереди» – начальник смены блока №6 Александр Тихонов;

Кроме того, в соответствии с результатами конкурса «Энергия молодых», прошедшем в декабре 2019 года, 3-е место в номинации «Восходящая звезда» заняла инженер-радиометрист отдела радиационной безопасности Нововоронежской АЭС Елена Витковская.

Итоги первого тура в третьем блоке номинаций – дивизиональных профессиях – подведут 16 марта.

Результаты второго тура, а также имена финалистов конкурса станут известны в апреле. Победителей и призеров назовут на торжественной церемонии награждения, которая состоится 21 мая в Сочи при личном участии генерального директора Росатома Алексея Лихачева.

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Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 45 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969 г., третий – в 1971 г., четвертый – в 1972 г., пятый – в 1980 г. Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 г. и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 г. Энергоблок №6 НВАЭС сдан в эксплуатацию 27 февраля 2017 г., энергоблок №7 НВАЭС - 31 октября 2019 года.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС