В пригороде Воронежа построят две новые школы

Об этом во вторник, 3 марта, сообщил губернатор Александр Гусев во время поездки в Семилукский район. Он посетил предприятие по производству хлебобулочных изделий и тепличный комплекс, где выращивают томаты и салат.

Компьютер в выпечке хлеба «всему голова»

Хлебозавод находится в селе Девица, рядом с федеральной автодорогой, откуда его хорошо видно. На предприятии выпускают различные наименования хлеба, батоны, слойки, сочники и другие хлебобулочные изделия. В сутки с производственных линий отгружают 58 тонн продукции, из которых 24 тонны - это только батоны.

- Мы работаем на современном европейском оборудовании, которое позволяет выпускать качественный продукт с минимальным количеством занятых в его производстве людей. Например, на линии производства батонов работают пять человек, причем они не задействованы в ручном труде, - рассказала технолог завода Татьяна Бородкина.

По ее словам, ручной труд используется только на формовке продукции, а также на нарезке хлеба и его упаковке. Но и там он условно ручной, так как режет и упаковывает машина. Человек только подает нужное количество хлеба и клеит этикетки.

- Сотрудник включает кнопки на тестомесе, в котором уже находятся ингредиенты. Сырье безтарного хранения добавляется в чашу автоматически, тарного - сотрудник отмеривает на весах. Причем компьютер отслеживает вес каждого поступившего ингредиента. Все рецептуры у нас внесены в программу, и их невозможно изменить. Таким образом, исключается недовложение и перевложение какого-то продукта. Вымешенное тесто передается оператору линии. Он контролирует только параметры работы оборудования, - пояснила Татьяна Бородкина.

По ее словам, основные продукты для выпечки своих изделий завод покупает в пределах Воронежской области.

Совладелица предприятия Татьяна Юрина показала губернатору все этапы производства хлеба и булок, а также рассказала, что компания построила собственные очистные сооружения, которые сейчас они пытаются запустить в работу:

- Мы разговаривали с районными властями и знаем, что в селе Латное собираются восстанавливать очистные сооружения, и еще там строится новый поселок. Мы готовы даже свои деньги вложить, чтобы от Латного провести четыре километра коллектора до своего завода и до этого поселка, - сказала Татьяна Юрина.

Присутствующий на заводе глава администрации Семилукского района Геннадий Швырков пояснил, что компания Татьяны Юриной планирует построить рядом с хлебозаводом новые производственные площадки, для которых и пригодятся эти очистные сооружения.

Александр Гусев сказал, что ему нравится подход собственников к организации производства.

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Синьор помидор

Второе предприятие, которое посетил губернатор, занимается выращиванием томатов и свежего салата. Площадь теплиц, где зреют овощи, составляет 11,2 гектара.

Круглый год в них поддерживается температура 23 градуса, создается нужная освещенность и влажность.

- В теплицах расположено очень много датчиков, информация с которых стекается на операторский пульт. Оттуда идет управление всеми системами - светом, температурой, влажностью, защитными шторками на прозрачной крыше, - рассказал генеральный директор агрокомплекса Андрей Ковряков.

Рядом с людьми, которые ухаживают за растениями, бок о бок жужжат трудяги-шмели. В природе они являются единственными опылителями томатов. «Пушистые комочки» переносят на своих брюшках пыльцу с цветка на цветок, способствуя таким образом завязи плодов. Хотя опылять томаты может и человек - для этого нужно трясти растения, чтобы с них ссыпалась пыльца, - но шмели это делают лучше.

- Существуют несколько компаний, в том числе в Воронеже, которые занимаются разведением шмелей. Этот вид создан только для опыления и не может размножаться. Срок жизни насекомых не превышает двух месяцев, после чего мы закупаем новых шмелей, - пояснил руководитель агрокомплекса.

Все вместе это создает микроклимат, который нужен для выращивания томатов. В теплицах с салатами уже другой микроклимат и микроорганизмы. К этим невидимым глазу биосистемам на предприятии относятся очень бережно: например, тот, кто ухаживает за томатами, не может войти в теплицу с салатами.

- В холодное время года томаты находятся под лампами в день по 16 - 18 часов (в зависимости от светового потока). И как любой живой организм, минимум по шесть часов они должны отдыхать. Поэтому на ночь лампы в теплицах гаснут. Во сне растения перерабатывают все то, что получили в течение дня. Летом мы лампы не включаем - растениям достаточно солнечного света, - отметил Андрей Ковряков.

От посадки семечки в гидропонику (питательный раствор без почвы) до созревания плода уходит в летнее время 90 дней, в зимнее - 120. Жизненный цикл каждого растения составляет один год, за который оно вырастает больше чем на 20 метров, если измерять от корня. Разница в сроках созревания зависит от солнечной активности: лампы даже по 600 и 1000 Ватт не могут заменить естественный источник света.

- Все плоды собираются на уровне человеческого роста. При этом то пространство, которое освободилось от томатов, мы как бы приспускаем с подвязок. И внизу через год образуется огромный ствол-лиана, который является источником транспортировки всего, что нужно растению, - сказал Андрей Ковряков.

По его словам, такие томаты можно смело есть прямо с грядки:

- Мы на 100 процентов уверены в экологичности своего продукта, потому что мы не применяем органику и ядохимикаты. В теплицах живут энтомофаги - полезные бактерии, которые и поедают вредоносные бактерии.

Губернатор остался доволен увиденным и сказал, что компания меньше чем за два года с момента открытия набрала хорошие темпы.

- Главное, что люди умеют держать слово: сказали, что будет вторая очередь на теплицах, и, как обещали, все исполнили. Еще мы обсудили строительство предприятия в особой экономической зоне, они активно двигаются, уже часть оборудования у них есть, но размещено на других площадках. Надеюсь, что там проект тоже состоится, - сказал губернатор после встречи с председателем советов директоров «Родины» и «БАЛЛИ» Павлом Дьяковым.

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«Есть прирост населения»

В завершение поездки Александр Гусев провел рабочую встречу с главой администрации района Геннадием Швырковым, в ходе которой обсуждалось социально-экономическое развитие муниципалитета.

- Место у района в рейтингах - среднее, но он достаточно перспективный, и делается здесь сейчас немало. Понятно, что пригородные районы особые, и главное их преимущество - то, что они не теряют население. Соответственно, мы будем вкладывать здесь и в социальную инфраструктуру, и будем помогать развивать дорожную сеть. И не потому, что район пригородный, а потому что здесь есть прирост населения. Мы с главой обсуждали - они порядка 500 человек в год прогнозируют прирост. Уже просчитали до 2030 года: у них растет численность молодежи, - сказал после встречи губернатор.

По его словам, в районе возведут четыре новые школы, две из которых появятся уже скоро. Также продолжится строительство детских садов.

- В перспективе - четыре школы, по двум решение принято - в Стрелице и Семилуках. В Стрелице начнем в этом году, в Семилуках - в следующем году. Важно баланс находить между тем, что строим, и тем, что имеем. И, конечно, нужно приводить в порядок существующие социальные объекты. Прежде всего это объекты культуры и спорта. Мы на будущий год добавим около миллиарда рублей в программу капитального ремонта, - пояснил губернатор.