2020-03-04T11:06:17+03:00
Экономика

Наблюдательный совет ВТБ принял решение о созыве годового Общего собрания акционеров

Наблюдательный совет банка ВТБ принял решение о созыве 3 июня 2020 года годового Общего собрания акционеров
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, будет составлен на основании данных реестра акционеров банка ВТБ по состоянию на 11 мая 2020 года. Регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, будет производиться с 12 часов 00 минут 3 июня 2020 года. Собрание начнет работу в 14 часов.

Годовое Общее собрание акционеров банка ВТБ пройдет по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, Большой концертный зал «Октябрьский» (на карте). Держатели акций банка смогут принять участие в собрании как очно, так и дистанционно - с использованием системы электронного голосования на сайте www.vtbreg.ru и в мобильном приложении «Акционер ВТБ».

Сообщение о проведении собрания, повестка дня и материалы для ознакомления будут опубликованы на сайте банка ВТБ и доведены до сведения акционеров через номинального держателя в установленный законодательством срок. Банк ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Воронеже отменили торги на строительство центра мужской гимнастики
В марте воронежцы смогут забронировать путевки в детские лагеря
Замначальника сервисного депо в Воронеже похитил аккумуляторы на 280 тысяч рублей
Арестованный за взятку ректор воронежского опорного вуза ежегодно зарабатывал несколько миллионов рублей
В Воронеже ученые нашли два новых вида опасных клопов
«Ректора даже в лицо не все знают»: воронежские студенты об аресте Сергея Колодяжного
В Воронеже после скандала с ректором в технический университет нагрянули силовики
Правительство Воронежской области наградит за экологические достижения
В Воронеже демонтировали светодиодный фонтан в Кольцовском сквере
В Воронеже на видео попала драка двух водителей маршруток
В Воронеже поймали банду угонщиков отечественных автомобилей
Еще пять домов вышли из управляющей компании Михаила Палютина
Защита ректора воронежского опорного вуза, подозреваемого во взятке, подаст апелляцию
На 30 улицах в центре Воронежа проведут весеннюю обрезку деревьев