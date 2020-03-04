Правительство Воронежской области наградит за экологические достижения

Правительство региона объявило о старте приема заявок на соискание премии в области экологии и природопользования. Победители получат денежный приз в размере 100 тысяч рублей и диплом лауреата.

НОМИНАЦИИ

Всего в конкурсе – семь номинаций: «За внедрение экологически чистых производств», «За научную деятельность природоохранного значения», «За формирование экологической культуры», «За личный вклад в дело охраны окружающей среды», «Общественная инициатива», «Юный эколог» и «Природа в объективе».

– Последняя номинация новая, ее ввели в этом году. Предметом «Природы в объективе» являются фотографии, в том числе серии, сделанные в год, предшествующий году проведения конкурса, на территории Воронежской области, – пояснили в региональном правительстве.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА

В конкурсе могут принять участие физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица, коллективы авторов, фотографы, за исключением государственных (муниципальных) учреждений. Сфера деятельности перечисленных категорий должна иметь отношение к области охраны окружающей среды и рационального природопользования нашего региона.

Возраст участников не ограничен, за исключением номинации «Юный эколог». На дату поступления конкурсных материалов в департамент природных ресурсов и экологии области возраст юного эколога не должен превышать 17 лет.

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И РАЗМЕР ПРЕМИИ

– Представляемые материалы должны непосредственно затрагивать экологическую ситуацию в регионе, содержать сведения о достижениях в области экологии и природопользования, – рассказали в региональном правительстве.

Победители в каждой номинации получат по 100 тысяч рублей и диплом лауреата.

Материалы на конкурс принимаются с 4 марта по 8 мая текущего года по адресу: 394026 г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 53, каб. 301 (департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области) с 9.00 до 18.00 с понедельника по четверг, в пятницу – с 9.00 до 16.45 (перерыв с 13.00 до 13.45).

Контакты: представитель рабочей группы – Товаркова Ирина Игоревна, телефон 8 (473) 212-75-91, e-mail: ekolog@govvrn.ru; itovarkova@govvrn.ru.

Участие в Конкурсе является добровольным, бесплатным и не предусматривает внесения организационного сбора.