Воронежская область заняла второе место в России по набранному баллу за тест по истории Отечества

Подведены итоги Международной акции «Тест по истории Отечества», которая проводится с 2015 года в рамках федерального проекта Молодежного парламента при Государственной Думе «Большая история». В Воронежской области организатором «Теста по истории Отечества» выступил Молодежный парламент при Воронежской областной Думе.

Цель акции – оценка уровня исторической грамотности жителей страны и соотечественников, проживающих за рубежом.

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Тест проходил 13 декабря 2019 года. Само тестирование было организовано в виде флешмоба, который начинался в 11.00 по местному времени. Онлайн форму Теста можно было заполнить с 00.00 часов до 24.00 по московскому времени.

Всего для проведения Теста во всех регионах было зарегистрировано 10986 площадок. За рубежом была организована работа 54 площадок. Всего в тестировании приняли участие 817 250 человек. В онлайн тестировании приняли участие пользователи из 54 стран мира.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов отметил, что значительная часть участников акции в регионе – это молодежь (тестирование проходили в основном воронежцы, средний возраст которых 18,95 лет).

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– В преддверии нынешнего Года памяти и славы, объявленного Указом Президента РФ Владимира Путина, было важно очередной раз привлечь внимание к изучению истории страны. Сегодня в мире мы все чаще видим попытки пересмотра многих важных событий, это коснулось и нашей истории. Поэтому такие проекты, как «Тест по истории Отечества» очень важны и, в первую очередь, для подрастающего поколения. Уверен, что прошедший тест стал для многих воронежцев не только проверкой знаний, но и напоминанием о славных событиях истории Отечества, позволяющих гордиться нашей страной, – напомнил о цели акции Владимир Нетёсов.

Средний балл, который был набран по всем регионам – 20,60 из 40 возможных. Воронежская область по этому показателю оказалась в лидерах и заняла второе место с результатом 24,43 после Брянской области, которая набрала 24,67 баллов. На третьем месте Тамбовская область, средний балл которой составил 24,35. Всего в Воронежской области в тесте приняли участие 9728 человек.

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– Интерес к подобным акциям растет год от года. Органами власти всех уровней, молодежными организациями во всех районах области была проведена работа по подготовке площадок для тестирования, информировании учебных заведений о проведении теста, подсчете результатов и других мероприятиях, – рассказала председатель Молодежного парламента Воронежской области Елена Бойкова.