Нововоронежская АЭС исполнит мечту двух «особенных» школьников побывать на атомной станции

В нём приняли участие более сотни талантливых жителей города в возрасте от 5 до 30 лет - солисты, авторы-исполнители, вокальные ансамбли.

Цель конкурса – развитие творческого потенциала подрастающего поколения и молодёжи, формирование уважительного отношения к истории, культуре России, сохранение лучших традиций отечественного музыкального искусства.

Одними из самых трогательных и талантливых стали выступления 9-летних Кирилла Бушманова и Владислава Симонова. У первого мальчика - диагноз ДЦП, но несмотря на сложные жизненные обстоятельства, он очень жизнерадостный, ходит в школу, любит читать. Владислав - инвалид по зрению, который практически не видит.

По итогам конкурса Кирилл занял 2 место, а Владислав – 3 место в номинации «Солисты» в возрасте от 7 до 11 лет.

Оба ребенка занимаются в творческом объединении «Твори добро» для детей с ограниченными возможностями здоровья на базе Дома детского творчества г.Нововоронежа. На подготовку выступлений у них ушло около трех месяцев.

.

«Это обычные дети, просто каждый со своей особенностью, с которой они учатся жить. Участие в конкурсе показывает, что дети-инвалиды не ограничены в своем маленьком мире, многое могут и очень интересные. Им, как никому, важно общение и позитивные эмоции», - сказала педагог Дома детского творчества г.Нововоронежа Вита Лунина.

Представители Нововоронежской АЭС, члены Организации молодых атомщиков НВ АЭС, вручили детям фирменные рюкзаки атомной станции с памятными подарками, а также пригласили посетить исторический музей НВАЭС и смотровую площадку инновационных энергоблоков.

Победителей выбрали в разных номинациях по разным возрастным категориям. Победители, которые выступали в более старших возрастных категориях, от 12 до 25 лет, представят г. Нововоронеж на областном этапе конкурса «Красная гвоздика-2020», который пройдет в Воронеже.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 45 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969 г., третий – в 1971 г., четвертый – в 1972 г., пятый – в 1980 г. Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 г. и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 г. Энергоблок №6 НВАЭС сдан в эксплуатацию 27 февраля 2017 г., энергоблок №7 НВАЭС - 31 октября 2019 года.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС