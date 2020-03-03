На Масленице от «Вкуснотеево» воронежцы показали удаль в покорении праздничного столба

Знаете, что такое настоящая русская Масленица? Это, когда мальчишки и девчонки от души колотят друг друга мешками с соломой, стараясь свалить с бревна, а после, несмотря на то, кто выиграл, идут вместе и отмечают победу блинами с пылу с жару. Масленица - это когда отцы вместе с детьми, стараясь не рассмеяться, тянут канат. И пусть малыши просто висят на этой «веревке», не в силах справиться с сопротивлением, пусть не каждый сможет назвать себя «самым сильным», главное в другом - такие вещи объединяют семьи.

.

На минувших выходных, 29 февраля и 1 марта, на восьми площадках Воронежа и области широкие гуляния устроила марка «Вкуснотеево» с песнями, танцами и, конечно, играми с давно полюбившимися всем плюшевыми коровами.

Попасть блином в сметану?

На сценах выступали барабанщики, фокусники, клоуны. Да каждый воронежец мог на несколько минут стать главной звездой Центрального парка или тех же «Алых парусов». Для этого мужчины демонстрировали удаль, прямо на сцене поднимая, а то и подбрасывая пудовую гирю. А слышали бы вы, как мамы вместе с дочерьми поют любимые зимние песни - кажется, что некоторые участники творческих конкурсов сами удивились своему таланту.

.

- Меня уговорили пойти на праздник дети. Гуляли, шли мимо, увидели, что здесь происходит - вот и решили сами посмотреть. И знаете, затянуло. Уже, наверное, больше часа здесь, - взглянув на часы, говорит Наталья Орехова. - Это необычный праздник. Вместе с девчонками собирали пятнашки - в итоге получили угощенья от «Вкуснотеево». Очень весело и приятно, что здесь так много, как принято говорить, наших традиционных забав!

.

Тут же выяснилось, что попасть блином в сметану не такая уж и простая задача! Конечно, речь идет об очередном конкурсе, в котором фрисби, олицетворяющий блин, нужно было метнуть с нескольких метров в открытую банку со сметаной. Как оказалось, в этом деле нужна не меньшая ловкость, чем в готовке самих блинчиков. Вот, например, подходит глава семейства и... промахивается. Зато его сын отправляет снаряд точно в цель чуть ли не с первого раза. Сразу понятно, кто из них дома больше любит масленичные угощения со сметаной «Вкуснотеево».

.

Подарки самым смелым

Каждый мог попробовать подержать в руке чугунную сковороду богатырских размеров, да еще и со стопкой румяных блинцов на ней. Говорят, в старину наши бабушки и прабабушки только на таких и готовили. Сейчас же это лишь инсталляция для красочных фотографий, которыми потом можно удивить своих близких.

Кстати, активные воронежцы, которые участвовали в конкурсах и выкладывали в соцcетях фото с хештегом #Вкуснотеево, получали купоны, которые можно было обменять на угощения - блины со сметаной.

.

Кульминацией масленичных гуляний традиционно стало покорение высокого столба особо смелыми горожанами. Воронежцы, раздевшись до одних лишь шорт, под оглушительные аплодисменты один за другим взбирались на вершину. Молодцы победно вскидывали руку вверх с счастливым номером, за которые полагался какой-либо приз. Остальным оставалось лишь удивляться: «И не страшно им? Неужели так легко получается?» Такие эмоции, вне зависимости от того непосредственный ли вы участник или лишь смотрите на других со стороны, - это и есть главная магия Масленицы. Она задает настрой всей грядущей весне!

реклама