Нововоронежцы приняли участие в IV Форуме городов атомной промышленности

Городское измерение», на котором обсудили ключевые вопросы социально-экономического развития территорий присутствия Росатома.

На площадке Форума собрались главы городов атомной энергетики и промышленности, руководители градообразующих предприятий, представители заинтересованных федеральных и региональных органов исполнительной власти и экспертно-аналитических центров. Всего – более 500 участников из 27 субъектов Российской Федерации и 25 муниципальных образований, а также гости из Республики Беларусь.

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От Нововоронежа в Форуме приняли участие руководители атомной станции, сотрудники Управления информации и общественных связей Нововоронежской АЭС, представители администрации города.

В рамках Форума состоялась дискуссия об актуальных направлениях социально-экономического развития городов, обеспечении решения задач 2020 года, формулировании подходов к оценке вклада различных проектных направлений деятельности Росатома в регионах в достижении национальных целей до 2024 года, утвержденных указом Президента Российской Федерации.

Ключевым событием деловой программы Форума стала итоговая пленарная дискуссия, участие в которой приняли генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, первый заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом» Иван Каменских, первый заместитель генерального директора по операционному управлению Госкорпорации «Росатом» Александр Локшин, заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай, депутат Государственной думы РФ Любовь Духанина, уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, специальный представитель Президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, руководитель ФМБА России Вероника Скворцова и другие.

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«Одним из вопросов нашего обсуждения станет участие атомных городов в реализации национальных проектов. Вы знаете, что предприятия Росатома вплотную интегрированы в эту тематику, мы участвуем в цифровизации, создаем квантовые технологии, решаем экологические задачи, занимаемся развитием Северного морского пути. При этом важно, и Президент Российской Федерации четко обозначил эту задачу, что реальным измерением успешности в реализации национальных проектов должно стать повышение качества жизни людей. Нам предстоит выработать совместные подходы, как улучшить социальные механизмы, какие инфраструктурные решения принять, чтобы добиться реальных результатов в повышении уровня жизни в наших городах. Это касается всех аспектов жизни – образования, медицины, культуры, городской среды»,- открывая пленарную дискуссию, сказал Алексей Лихачев.

Отметим, в 2019 году из средств федерального бюджета на реализацию мероприятий в рамках нацпроектов в городах атомной энергетики и промышленности было выделено 4,5 млрд руб. Абсолютное большинство городов участвует в нацпроектах «Городское жилье», «Демография», Образование», «Культура». Совместная работа госкорпорации, городских администраций и субъектов РФ по повышению эффективности участия муниципалитетов в реализации нацпроектов будет продолжена. Планируется, что привлеченные средства удвоятся.

На IV Форуме городов атомной энергетики и промышленности подвели итоги конкурса социальных проектов #РОСАТОМВМЕСТЕ. Городом-победителем стал Заречный Пензенской области. Кроме того, Алексей Лихачев вручил награды победителям конкурса кураторов социальных проектов. Специалист Управления информации и общественных связей Нововоронежской АЭС Ангелина Ерёмина заняла первое место в номинации «Журналисты страны Росатом».

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Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 45 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969 г., третий – в 1971 г., четвертый – в 1972 г., пятый – в 1980 г. Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 г. и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 г. Энергоблок №6 НВАЭС сдан в эксплуатацию 27 февраля 2017 г., энергоблок №7 НВАЭС - 31 октября 2019 года.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС