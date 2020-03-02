2020-03-02T17:14:59+03:00
Общество

В Воронежской области к жителям отдаленных сел будут приезжать автолавки

Но пока идет речь лишь о шести районах
Татьяна МИСТЮКОВА
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Из-за низкой численности жителей торговля в отдаленных селах нерентабельна.Из-за низкой численности жителей торговля в отдаленных селах нерентабельна.Фото: Татьяна МИСТЮКОВА
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Сегодня на планерке в правительстве области руководитель регионального департамента предпринимательства и торговли Сергей Корчевников рассказал об обеспечении жителей отдаленных сел товарами первой необходимости. Всего в регионе насчитывается 825 таких населенных пунктов. В них проживает свыше 50 тысяч человек. При этом трудности с приобретением продуктов питания, как посчитали в правительстве, из них испытывают около девяти тысяч жителей.

- Из-за низкой численности жителей ведение на данных территориях полноценной торговли нерентабельно. Получаемый доход не покрывает расходы на содержание торговых объектов, оплату труда работников, затраты на подготовку бухгалтерской и налоговой отчетностей, содержание контрольно-кассовой техники. Складывающаяся ситуация привела к закрытию значительного количества торговых объектов. За период 2017-2018 годов прекратили работу порядка 500 магазинов потребкооперации, - пояснил Сергей Корчевников.

Оставшиеся без магазинов люди (в основном это пенсионеры) попросили региональные власти решить их проблему.

- Личный транспорт у данной категории граждан, зачастую, отсутствует, а состояние здоровья не позволяет совершать пешие прогулки на большие расстояние. Чтобы решить проблему и снизить социальную напряженность, в прошлом году за счет бюджета было приобретено шесть автолавок. На это потребовалось 9,5 миллионов рублей. Указанные средства распределили между шестью районами на конкурсной основе. Средства выиграли Бутурлиновский, Грибановский, Новохоперский, Подгоренский, Каменский и Хохольский районы. Они добавили к полученным средствам 5% и купили автолавки на базе автомашин ГАЗ. В декабре они их получили. Затем по конкурсу определили индивидуальных предпринимателей, которые взяли эти автолавки в аренду на пять лет для торговли товарами первой необходимости, - рассказал чиновник.

В Бутурлиновском и Хохольском районах, по его словам, первые выезды уже состоялись. Автолавки объезжают порядка 30 сел с 1,5 тыс. жителями.

- В остальные четырех районах конкурсные процедуры еще не завершены. Когда они пройдут, доступ к товарам первой необходимости получат еще около шести тысяч жителей в 123 населенных пунктах, - отметил чиновник.

Он заявил, что движение автолавок осуществляется по установленному маршруту – не менее двух раз в неделю в каждый отдаленный и малонаселенный пункт.

Такие же магазины на колесах хотели бы видеть у себя жители Острогожского и Кантемировского районов.

- Так что реализацию данного проекта планируется продолжить и в текущем году: речь идет о предоставлении субсидий на приобретение не менее шести автолавок для обслуживания еще не менее 7,5 тысяч человек, - сказал Сергей Корчевников.

Губернатор подтвердил, что эту работа будет продолжена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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