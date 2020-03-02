2020-03-02T16:16:59+03:00
Общество

Воронежским инноваторам помогут превратить идеи в реальный бизнес

Центр поддержки предпринимательства подписал соглашение о сотрудничестве с Агентством инноваций и развития
Виктор ЛЕВШАКОВ
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28 февраля в центре «Мой бизнес» прошел круглый стол, посвященный мерам поддержки инновационного предпринимательства. Представители малого и среднего бизнеса обсудили действующие в регионе и за его пределами программы и гранты, задали вопросы федеральным спикерам о внедрении инноваций и налоговых льготах, и, конечно, поспорили о существующих трендах.

Однако ключевой темой дня стало подписание соглашения о сотрудничестве между Центром поддержки предпринимательства и Агентством инноваций и развития – теперь совместно они будет помогать в подготовке документов от субъектов МСП, чтобы те могли подавать заявки и претендовать на федеральные и региональные меры поддержки инновационных проектов.

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- Инновации - важное звено во всех сферах деятельности современного общества. Подписание соглашения позволит нам выработать стратегию отбора сильных проектов, повысит их качество и устойчивость. Существует огромное количество мер поддержки. В частности, наш Центр, в рамках оказываемых услуг, может предоставить субсидии малым и средним предпринимателям на разработку бизнес-плана, - подчеркнул Андрей Демидов, директор центра «Мой бизнес» в Воронеже. - Мы готовы помогать с регистрацией «ИП» или «ООО», с юридическим или бухгалтерским сопровождением, участием в различных выставках. Наша задача – организовать качественное ведение бизнеса, и мы готовы сотрудничать на всех стадиях его развития.

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В центре «Мой бизнес» будет находиться представитель Агентства инноваций и развития, который будет информировать предпринимателя о том, как получить поддержку от государства для развития передового дела.

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- Считаю, что мы можем сделать качественный рывок в совместном развитии как предпринимательской отрасли, так и инновационной. Они неотрывно следуют друг за другом. Не секрет, что многие фонды – достаточно бюрократизированные структуры. Требования к оформлению пакета документов могут быть понятны не каждому. Помочь в этом разобраться – одно из наших призваний. Помимо этого мы думаем об акселерации проектов, то есть наша задача создать такую среду, при которой молодые ребята, стартаперы, поднимутся вверх с помощью наших наставников, - считает Алексей Антиликаторов, директор «Агентства инноваций и развития экономических и социальных проектов».

Такая комплексная поддержка поможет привлечь в регион дополнительные инвестиции за счет образовательных программ, которые помогут начинающим инноваторам трансформировать свои идеи в реальные проекты.

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- В сфере инноваций традиционно давно работают воронежские вузы. Нам важно, чтобы разработки студентов попадали в благоприятную бизнес-среду. Подписание соглашения между «ЦПП» и «АиР» дает новый вектор развития вузовской науке и в целом коммерциализации проектов. Благодаря этому исчезнет разрозненность в вопросе, куда идти молодому инноватору. Когда соглашение заработает, я уверена, любой шаг начинающего предпринимателя будет под контролем - это значимо для нашего региона, рассказала Светлана Свиридова, завкафедрой экономической безопасности ВГТУ, доктор экономических наук. - Ребята сегодня мыслят несколько по-другому. Им уже не интересно «работать в стол». Студенты, которые трудятся, например, в нашем коворкинге коммерциализации инноваций, готовы делать реальные шаги для успеха их собственного дела. Создание такого центра, как «Мой Бизнес», дало им ощущение, что есть место, в котором им помогут в дальнейшем пути.

ИСТОЧНИК KP.RU

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