2020-02-28T03:14:03+03:00
Звезды

Основатель Nazareth Пит Эгнью: Я не встречал русских, которые не пьют

На гастролях в Воронеже музыканты культовой группы рассказали, как выпивали с «Парком Горького» и как выступали в наших городах в 90-х без света
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Пит Эгнью в Воронеже.Пит Эгнью в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Легендарная шотландская группа Nazareth 27 февраля выступила в Event-Hall: послушать культовые Love Hurts, RazAmaNaz, We Are Animals, а также композиции с 24-го студийного альбома Tatooed On My Brain пришли около 1000 поклонников. Коллектив неоднократно бывал в Воронеже, в этот раз музыканты приехали в рамках масштабного мирового тура, посвященного полувековому юбилею группы. Перед концертом «Комсомолка» пообщалась с основателем «Назарета» басистом Питом Эгнью и вокалистом Карлом Сентансом.

ГОРЯЧЕЕ ВСЕГО ПРИНИМАЮТ В РОССИИ, КАНАДЕ И БРАЗИЛИИ

- Вы гастролируете по всему миру. Вы в разных странах даете одинаковые концерты или для каждой у вас свой сет-лист? В Бразилии, вроде, говорили, любят медленные рок-баллады…

- Пит Эгнью: - У нас есть ряд всемирно известных хитов, и в основном мы составляем плей-лист из них. Однако существуют и композиции, которые являются предпочтительными для конкретного региона, ими мы разбавляем сет-лист.

- В какой стране публика горячее принимает?

- Россия, Канада, Бразилия, - ответил Пит. - Немного выступаем в центральной ЕвропеГермании, Австрии, Швеции, Норвергии. Но первые три страны - это более ярко выражено.

- «Назарет» приезжает в Россию уже лет 20. Как-то изменились за это время российские зрители?

П.Э.: - Когда мы приехали впервые, это было очень большим событием. До нас российские зрители не встречались с таким явлением, как зарубежные рок-группы. Это было очень ярко. Но никаких происшествий я не помню. Зато много подарков. Сейчас все немного поутихло, потому что уже не в новинку. Молодежь, которая сейчас приходит на концерт, еще не родилась, когда мы впервые приехали в Россию. Мы уже слабо помним те времена. Во многих российских городах не всегда свет был. А сейчас приезжаешь - тебя ослепляет. И страна изменилась, и зритель тоже соответственно.

ЗАПОМНИЛОСЬ, КАК ВЫПИВАЛИ С ГРУППОЙ "ПАРК ГОРЬКОГО"

- Дружите ли вы по-прежнему с Deep Purple и Роджером Гловером, который был вашим продюсером?

П.Э.: - Иногда мы проводим совместные шоу с Deep Purple. Но мы не можем так часто видеться, поскольку группы всегда в своих турне.

Карл Сентанс: - Только что мы закончили тур по Германии. Одновременно там выступали Uriah Heep, но нам особо некогда было пересечься.

Пит Эгнью и Карл Сентанс в Воронеже. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Пит Эгнью и Карл Сентанс в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- А среди российских музыкантов у вас нет друзей? Чья-то музыка из наших групп вам нравится?

П.Э.: - Мы играли вместе с группой «Парк Горького». Встретились впервые в Москве 25 лет назад. Эти ребята нам запомнились. Но главное, что я помню, это как мы вместе выпивали.

- Российские музыканты уже практически все завязали с алкоголем, по крайней мере, старые рокеры…

П.Э.: - Да? Я не встречал русских, которые не пьют (смеется). Я также недавно завязал, видите, пью «нулевое» пиво. Остальные тоже мало выпивают.

- У вас турне длятся почти по году. Что делаете, чтобы поддерживать себя в хорошей форме - спорт, диета?

К.С.: - Если позволяет время, я бегаю. И тягаю железо в зале.

П.Э.: - А я играю в пул и в дартс, когда заглядываю в паб.

- Есть легенда, что Пит Эгнью на самом деле Петр Огнев. Который в юности приехал в Шотландию и поменял имя. Как вам это?

П.Э.: - На самом деле, я родом из Японии, как много раз заявлял. Фамилии звучат похоже. Но у моей ирландско-французское происхождение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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