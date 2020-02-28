Выходные в Воронеже: Масленица, реконструкция, премьера в Камерном

МАСЛЕНИЦА

Самый большой праздник ожидается 29 февраля в Центральном парке. Театрализованное представление с участием скоморохов, выступлением фольклорных коллективов, спортивными и творческими конкурсами, русскими играми и забавами начнется у главной входной группы парка в 12.00. Воронежцев, конечно, ждут зрелищные перетягивания каната и покорение масленичного столба. Победителей накормят бесплатными блинами.

Масленичные гуляния пройдут 29 февраля и в парке «Танаис», у ТРК «Арена», в сквере ДК Железнодорожников. Также 29 февраля в парке имени Дурова пройдет фестиваль «Петровская масленица». Музей «Петровский корабли» развернет в парке тематические площадки. На ремесленно-торговой улице расположатся мастеровые: кузнецы со своими изделиями, мастера по дереву, специалисты по плетению корзин, гончарных дел мастера, умельцы в росписи, а также все любители handmade. Гвоздем программы станет военная реконструкция петровской эпохи, демонстрирующая военные учения, а также показательные выступления с оружием тех времен. Еще воронежцам покажут театрализованное шоу - приезд Петра I в Воронеж в карете и костюмированное представление. А желающие даже смогут принять участие в строительстве корабля! Начало в 13.00.

А 1 марта Масленицу будут отмечать в парке «Алые паруса», на Советской площади, в сквере ДК железнодорожников, у КДЦ "Шинник", в городском Дворце культуры. Вход на праздники свободный.

ПОДКОРМКА ПТИЦ В ДИВНОГОРЬЕ

29 февраля воронежцев и жителей области приглашают в музей-заповедник «Дивногорье» на экологическую акцию по подкормке птиц. Гости узнают на мероприятии много нового и интересного. Например, какие корма предпочитают те или иные виды птиц. А какие – могут им навредить.

- Участники акции «Мы вас ждем, товарищ птица» узнают, какие птицы остаются зимовать в Дивногорье, а какие прилетят только весной, посмотрят фильм про перелетных птиц средней полосы, сделают простейшие кормушки и развесят их возле Дивногорского подворья, на берегу Тихой Сосны и наверху мелового плато, попутно наблюдая птиц в природе, - рассказали организаторы акции.

Гостей ждут 29 февраля в 10.00 у гостиницы.

КОНЦЕРТ С ОРКЕСТРОМ

29 февраля в Воронеже пройдет финал конкурса «Концерт с оркестром». В нем примут участие лучшие учащиеся фортепианных отделений, отделений струнно-смычковых, народных, духовых и ударных инструментов воронежских школ искусств. Жюри конкурса прослушало более 60 исполнителей, из них 38 учащихся завоевали звание лауреатов этого конкурса. На прослушиваниях звучала музыка Баха, Моцарта, Бетховена, Гайдна, Мендельсона, Чайковского, Рахманинова, Паганини и других композиторов-классиков.

Теперь одаренные юные музыканты выступят с оркестром филармонии. Концерт пройдет 29 февраля в 12.00 в филармонии.

ПРЕМЬЕРА В КАМЕРНОМ

1 марта в Камерном театре покажут премьеру спектакля «Сказка про Эрвина и госпожу Отт» по Набокову. Новелла «Сказка», ставшая основой пстановки, была написана в 1926-м году. Это яркий пример ранней прозы Набокова времен берлинской эмиграции, когда к писателю пришла известность.

«Сказка» наполнена энергией молодого таланта и вмещает в себя характерные черты его прозы тех лет. В постановке также использованы немецкие песни, создающие атмосферу Берлина 20-х годов – такого, каким он предстал перед молодым автором. В спектакле участвуют актеры Татьяна Сезоненко, Георгий Яковлев и концертмейстер Юлия Улыбкина. Премьера пройдёт на сцене театрального кафе.

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ В ОПЕРНОМ

В Воронежском театре оперы и балета открылась первая выставка нового творческого проекта «Картинная галерея в театре». В театральном фойе 2-го этажа в течение 2020 года будут показывать работы известных воронежских художников. Открыла проект выставка Валерия Семенова и Виктора Бойченко.

- У наших зрителей появилась возможность совместить поход в театр с посещением картинной галереи. Формат передвижных выставок выбран неслучайно, так как он позволяет постоянно обновлять экспозицию, давая возможность представить театралам творчество воронежских живописцев во всем его многообразии, - отметили в театре.

Первая выставка продлится до середины марта. Увидеть картины смогут зрители, пришедшие на спектакли театра.

ДЫХАНИЕ ВЕСНЫ

В зале Союза художников на Кирова, 8 открылась ежегодная выставка работ декоративно-прикладного творчества «Дыхание весны». Умельцы представили свои поделки в различных направлениях – ткачество, вязание, вышивка, выжигание, куклы, иконопись, лоскутная техника, керамика, художественная резьба по дереву. Выставку можно посетить до 4 марта, вход свободный.

ВЫСТАВКА ТРОПИНИНА

В выставочном зале музея имени Крамского работает выставка «Портрет в перспективе. Собрание Музея Тропинина». Проект представил более 40 портретов - работы главного портретиста Москвы Василия Тропинина и московских художников. Хронология работ охватывает сразу три столетия - со второй половины XVIII века до 40-х годов ХХ века.

- Еще будучи крепостным, Василий Тропинин получил широкое признание среди заказчиков и профессионалов, создав галерею образов москвичей разных сословий XIX века. В частности, выставка показывает парные портреты представителей старинного купеческого рода Мазуриных, которые демонстрируют мастерство и талант Тропинина, уникальность его стиля и техники. Также из собрания Музея Тропинина представлены два детских портрета кисти Шамшина, они дают представление о мире детства первой половины XIX века, который немало удивит современную публику, - отметили в музее.

Кроме того, в экспозицию вошли произведения таких выдающихся русских живописцев как Антропов, Аргунов, Варнек, Малютин, а также работы иностранных мастеров, работавших в России - Луи Каравака, Дамона Ортолани, Лаша, Ротари. Воронежский музей дополнил выставку портретами из своего собрания.

Можно посмотреть до 22 марта.

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КУПЕЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ

На третьем этаже музея имени Крамского открылась выставка «Моршанская старина». Экспозиция представит коллекцию народного бытового портрета из собрания Моршанского историко-художественного музея. Она приурочена к празднованию 240-летия купеческого города Моршанска, одного из самобытных городков Центральной России. На выставке около 40 портретов обывателей Моршанска конца XVIII – начала XX веков из крестьянской и купеческо-мещанской среды, выполненных в технике масляной живописи по холсту и жести, а также тушью на картоне.

- Представленные экспонаты помогут проследить основные этапы существования жанра от зарождения до угасания, наступления эпохи фотографии. Наиболее яркому раскрытию портретных образов способствуют исторические фотографии Моршанска, разнообразные памятники купеческо-мещанского и старообрядческого быта: костюм, торговая утварь, посуда, книги, медно-литые иконы. Посетители погрузятся в атмосферу старого Моршанска периода его расцвета, когда на пристанях города формировался крупнейший в стране транзитный торговый хлебный караван, - анонсировали проект в музее.

Выставку можно посмотреть по 1 марта.