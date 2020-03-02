Депутат Госдумы Сергей Гаврилов взял под опеку многодетную семью с 12-ю детьми

К сожалению, с рождением каждого следующего ребенка семья становится беднее и беднее.

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов считает недопустимой ситуацию, когда многодетная семья автоматически переходит в разряд малоимущих. Такие семьи находятся на особом контроле депутатов фракции КПРФ в Государственной Думе.

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Главное - совет да любовь

Депутат Государственной Думы от КПРФ, председатель комитета по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов встретился в Каширском районе Воронежской области с многодетной семьей Сергея и Валентины Стовпивских, в которой 12 (!) родных детей.

...Изо всех комнат поглазеть на гостей в гостиной собралась детвора Стовпивских - худенькие, крепкие, востроносые, с живыми любопытными глазами. Мал мала меньше, дети крутились вокруг подарков - фруктов и сладостей, а потом сели пить чай вместе с матерью, отцом и гостями. Старший сын уже совсем взрослый, 25 лет, уехал в столицу в поисках лучшей доли. Самому младшему - Степану всего годик, и его как эстафету дети передают из рук на руки.

Семья ведет патриархальный образ жизни. На всех зарабатывает отец - Сергей Петрович, который трудится на Нововоронежской АЭС. Мама Валентина Анатольевна в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, на ней все домашнее хозяйство. Супруги привыкли рассчитывать только на самих себя, хотя и АЭС, и районная власть относятся к этой семье внимательно. На вопрос, в какой нуждаются помощи, лишь пожали плечами: у нас все есть.

А что? У них и правда есть главное - совет да любовь, а все остальное приложится. Дети учатся в школе, посещают различные кружки и секции. Семья держит небольшое хозяйство - корову, кур, обрабатывают землю. Причем соседи отдали им в пользование и свои огороды, так что теперь семья Стовпивских обрабатывает 60 га земли.

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Депутат Госдумы Сергей Гаврилов поручил своему помощнику Александру Верлину тщательно проработать вопрос о льготах для многодетных в сельской местности, и если что еще им полагается, то семья это обязательно получит. Об этом депутат Госдумы позже говорил и во время встречи с главой администрации Каширского района Александром Пономаревым.

А еще, когда на улице потеплеет, пообещал Сергей Гаврилов, ребята из многодетной семьи смогут посетить с экскурсией воронежский авиазавод и даже настоящий аэродром, где летают самолеты малой авиации.

«У семьи Стовпивских есть чему поучиться молодым семьям, - отмечает депутат Госдумы Сергей Гаврилов. - Здесь сызмальства культивируется дух уважения к старшим и заботы о младших. Эти дети растут в атмосфере любви, добра, их не нужно будет специально учить милосердию, взаимопомощи, потому что все это они впитывают, как говорится, с молоком матери».

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Воспитывать детей, а не бороться с ветряными мельницами

Как правило, обратившиеся к Сергею Гаврилову многодетные семьи получают конкретную помощь в решении их проблем. Так произошло с семьей Марии Литвиненко, которая в общей сложности воспитала и воспитывает 24 ребенка - родных и приемных. Впрочем, для самой мамы Марии такого разделения не существует. Ее огромной материнской любви хватает на всех с головою.

Но даже привыкшая за годы многодетного материнства преодолевать бюрократические барьеры, Мария не могла решить вопрос с жильем. Огромная семья жила в съемном жилище, ежедневно рискуя быть выставленной на улицу. Многодетная мать выиграла судебное дело, но испонение решения суда о выделении ей субсидий для приобретения собственного дома затягивалось и затягивалось.

Сразу же после посещения этой семьи депутат Госдумы Сергей Гаврилов встретился с губернатором Воронежской области Александром Гусевым и заместителем губернатора-руководителем аппарата губернатора и правительства области Сергеем Трухачевым. Депутат Госдумы озвучил проблему многодетной семьи и попросил содействия в ее решении. Необходимая сумма была тут же изыскана в резервном фонде. Сегодня семья уже обжилась в собственном доме.

«Мы оперативно решили вопрос с жильем для этой семьи, но, к сожалению, сложившаяся вокруг семьи Марии Литвиненко ситуация не единична, - отмечает депутат Госдумы Сергей Гаврилов. - У нас на государственном уровне много рассуждают о помощи многодетным, о демографическом кризисе, о том, что в России ежегодно вымирает по 200 тысяч человек... А на деле многодетные родители вынуждены постоянно обходить бюрократические рогатки. Хотя именно такие матери должны спокойно заниматься воспитанием детей, а не бросаться постоянно на ветряные мельницы искусственных проблем».