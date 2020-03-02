В Воронеже в микрорайоне Шилово открыли новый офис Сбербанка

29 февраля в воронежском микрорайоне Шилово торжественно открыли новый офис Сбербанка. Местные жители теперь смогут получить весь спектр основных услуг - оплатить ЖКХ, произвести операции по банковским картам, оформить кредит и многое другое. Круглосуточная зона самообслуживания оборудована современными банкоматами.

«Не забываем о филиальной сети»

- Появление филиала Сбербанка в Шилово - результат совместных действий банка, застройщика и органов власти. В условиях серьезной, масштабной трансформации, в ситуации широкого применения искусственного интеллекта мы не забываем о развитии нашей филиальной сети, о насущных потребностях населения, - подчеркнул Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин. - В нашем офисе клиенты смогут получить не только банковские услуги, но и широкую линейку небанковских продуктов экосистемы Сбербанка.

Генеральный директор АО ДСК Андрей Соболев поблагодарил Сбербанк за открытие офиса, подчеркнув, что строительство филиала банка в стремительно растущем микрорайоне было необходимо, чтобы его население чувствовало себя комфортно. Перед строителями сегодня также стоит задача - обеспечить социальную, спортивную инфраструктуру, чтобы в городе росло здоровое поколение.

Строительство современного дополнительного офиса в микрорайоне Шилово – пример эффективного взаимодействия власти, застройщика и ПАО Сбербанк, хотя главным инициатором правильно все-таки считать именно жителей.

- Жителей микрорайона Шилово всегда встречает команда из 8 сотрудников. Дополнительный офис долгожданный для клиентов, поэтому клиентопоток увеличивается изо дня в день. С момента открытия мы уже познакомились со многими жителями микрорайона. Положительный настрой коллектива и отзывы клиентов, комфортная обстановка, возможность воспользоваться всеми сервисами, услугами и продуктами помогают нам становиться «банком у дома», незаменимым помощником в решении финансовых вопросов, - комментирует Ольга Банникова, руководитель дополнительного офиса.

Продуктовая «полка» будет расширяться

- Спасибо огромное всем, кто откликнулся на нашу просьбу открыть для нас филиал Сбербанка. Теперь мы можем платить по счетам, проводить нужные операции. Сегодня все находится в шаговой доступности. Хочется сказать спасибо за это от лица всех местных жителей. Можно сказать, что теперь у нас все есть, и мы живем достаточно комфортно, - с улыбкой рассказала Надежда Пономарева, жительница микрорайона Шилово.

Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин отметил, что новый офис отличается от предыдущих: жители микрорайона Шилово здесь смогут воспользоваться не только стандартными продуктами, но и новыми услугами экосистемы Сбербанка. Например, можно обратиться за консультацией к высококлассным врачам через сервис DocDoc, приобрести sim-карту телеоператора СберМобайл, оформить подписку на современный онлайн кинотеатр Okko.

- Продуктовая «полка» от недели к неделе будет расширяться в зависимости от потребностей населения, - подчеркнул Владимир Салмин. - Безусловно, мы анализировали ситуацию в данном микрорайоне и оценивали те потребности, которые есть у потребителей банковских услуг. Уверен, что персонал этого офиса проявит подлинную клиентоориентированность, которая заключается в том, чтобы вы относились к человеку именно так, как хотели бы, чтобы он относился к вам.

Дополнительный офис №9013/0204 пока работает с 9:00 до 18:00, но в ближайшее время, вероятно, режим работы пересмотрят в сторону увеличения - для удобства жителей микрорайона.