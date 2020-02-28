В Воронежской области модернизируют пищеблоки в школьных столовых

27 февраля на заседании Экспертного совета при губернаторе под председательством Александра Гусева обсудили обеспечение школьников 1–4 классов горячим питанием.

Напомним, соответствующее поручение президент Владимир Путин огласил в рамках послания Федеральному Собранию 15 января. Он сказал, что все младшеклассники должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием не позднее 1 сентября 2023 года. А там, где есть техническая возможность и готовность, такое питание для них нужно организовывать уже с 1 сентября этого года.

Воронежская область готова исполнить поручение президента. По данным регионального правительства, охват школьников горячим питанием у нас один из самых высоких в стране – 95,1%, а ученики начальных классов обеспечены на 100%.

Сейчас школьников кормят за счет регионального и муниципального бюджетов, поступлений от родителей и привлеченных средств. С 1 сентября на горячее питание школьников будет предусмотрено федеральное финансирование. В правительстве области отметили, что это позволит направить высвободившиеся деньги, в том числе, на модернизацию пищеблоков. Некоторые школы обеспечены несколькими пищеблоками. Так, на 727 СОШ их приходится 853 единицы. Большая часть – это полноценные столовые, в которых есть все для приготовления пищи и для того, чтобы дети ее получали дважды в день.

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Как сообщила президент областной общественной организации «Общие дети» Елена Авдеева, пищеблокам нужна модернизация, а порой и капитальный ремонт. Она выразила позицию родителей, которые хотят, чтобы их детей кормили полезной едой в хорошей столовой. Модернизация пищеблоков позволит готовить более разнообразную и здоровую пищу для детей. Также, по словам докладчицы, было бы неплохо предоставить родителям доступ в столовую, чтобы они могли проконтролировать качество блюд.

Кроме того, Елена Авдеева обратила внимание на учеников 5–11 классов, которые занимаются в спортивных секциях и кружках. Одноразового горячего питания им не достаточно. Таких детей нужно кормить в школах дважды в день. Второй прием пищи могут оплачивать родители. Также нужно организовать централизованную систему поставки продуктов для школьных столовых, увеличить время на переменах, чтобы дети могли спокойно поесть и предоставить им блюда на выбор.

По словам руководителя департамента образования, науки и молодежной политики области Олега Мосолова, вопрос централизации закупок и поставок продуктов в школы муниципалитеты уже рассматривают. Также разрабатывается несколько вариантов 10-дневного школьного меню с блюдами на выбор.