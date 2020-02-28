Воронежская область подаст заявку на создание Научно-образовательного центра

В среду, 26 февраля губернатор Александр Гусев обсудил с ректором ВГУ Дмитрием Ендовицким создание в регионе Научно-образовательного центра (НОЦ).

Это огромный проект, в котором задействован вузы и бизнес. Последний берет на себя большую часть расходов. Планируется, что на площадках НОЦ коммерческий сектор с помощью студентов сможет разрабатывать уникальные продукты и продвигать их как на российский, так и зарубежный рынки. Решение о создании НОЦ принимают регионы, но им нужно защитить свои центры в федеральном конкурсе. Если для регионов он сложится удачно, то их НОЦы получат федеральное финансирование.

Дмитрий Ендовицкий, который является председателем Совета ректоров вузов Воронежской области, рассказал губернатору о проделанной по НОЦ работе. Речь шла о налаживании сотрудничества с индустриальными партнерами. Положительным примером может служить Центр развития технологий искусственного интеллекта, открытый на базе университета.

– Давайте пойдем до конца, подадим заявку и будем бороться, – обратился к ректору Александр Гусев. Он подчеркнул, что важно продолжить уже начатую работу.

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Помимо НОЦ, Александр Гусев и Дмитрий Ендовицкий обсудили развитие в регионе IT-отрасли и создание для нее необходимой инфраструктуры. Планируется, что развитию информационных технологий и притоку специалистов будут способствовать новые меры региональные поддержки, связанные с упрощенной системой налогообложения – это снижение для IT-фирм налоговой ставки с 6 до 1%. Губернатор отметил, что для молодежи нужна еще и инфраструктура для жизни:

– В том, что могут уезжать за рубеж, в Москву, еще куда-то, безусловно, риск присутствует. Но мы должны поработать над тем, чтобы постараться по максимуму оставлять этих людей.

В продолжение темы ректор ВГУ рассказал о подготовке к проведению регионального IT-хакатона – соревнования программистов. Дмитрий Ендовицкий попросил губернатора поручить профильным департаментам подготовить для участников хакатона конкретные практические задачи, актуальные для сферы ЖКХ, транспорта, промышленных, сельскохозяйственных и др. предприятий. Александр Гусев идею ректора поддержал.

Также Дмитрий Ендовицкий рассказал о планах вуза по созданию современного студенческого городка и участии в федеральном проекте «Экспорт образования». Губернатор пообещал помочь в этих начинаниях, а также оказать содействие в реконструкции входной группы Ботанического сада ВГУ.

Кроме того, ректор продемонстрировал главе региона, как работает новый мультимедийный комплекс в Белом зале госуниверситета. Дмитрий Ендовицкий поблагодарил Александра Гусева за помощь в оснащении зала оборудованием для переговоров и предложил проводить там мероприятия регионального правительства.