2020-02-27T16:31:06+03:00
Общество

На Казанском кладбище Воронежа пропала могила ветерана Великой Отечественной войны

Родственники просят горожан о помощи в поисках правды
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Гусейнова Викторафото Гусейнова ВиктораФото: из архива «КП»
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В Воронеже родственники защитника Родины ищут его могилу. Место погребения не затерялось в лихие годы Великой Отечественной войны, а пропало в мирное время на Казанском кладбище, расположенном на улице 25 Января.

- Мой дед танкист Федор Тихонович Давыдов - участник Сталинградской битвы, награжден медалью «За оборону Ленинграда» и медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Прошел всю войну и участвовал в первом параде Победы 22 июня 1945 года, - рассказал нам внук Альберт Горбачев. – Дед умер в 1956 году и был похоронен на углу Казанского кладбища, находящемся ближе к улице 25 Января.

Могила таинственным образом исчезла в одну из ночей в 90-е годы. Когда родные пришли помянуть героя, то застали на месте памятника металлические гаражи. Добиться правды в лихие девяностые было невозможно. Альберт и его мама попытались выяснить судьбу могилы Федора Давыдова позже, но и даже сейчас света в этом деле не намного больше.

По просьбе родственников «Комсомольская правда» в Воронеже» отправила запросы в администрацию города и администрацию городских кладбищ. В управе Железнодорожного района ответили, что кладбище не находится в их ведении. Местный комбинат только вывозит с него мусор и несколько лет назад восстановил разрушившееся ограждение.

Не принадлежит территория погоста и расположенному рядом Казанскому храму. А администрация городских кладбищ хоть и провела инвентаризацию могил с целью создания электронного реестра, но сделала это гораздо позже исчезновения могилы Федора Давыдова. Никаких документов о том, что территорию Казанского кладбища отдавали под постройки, нет. Хотя на спутниковых картах четко видно, что один из углов погоста «отрезан» и на его месте стоят гаражи.

Последняя надежда родных Федора Давыдова на старожилов этого района или товарищей по несчастью, чьи могилы располагались по соседству и также пропали. Если среди читателей «Комсомолки» есть те, кто может помочь Альберту и его маме в поисках правды, позвоните по телефону редакции 27-27-928 или свяжитесь с нами через нашу группу «Вконтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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