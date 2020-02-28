Воронежский губернатор "полетал" на военных авиатренажерах

В среду, 26 февраля, глава региона обстоятельно знакомился с объектами академии, расположенными в Воронеже. Он побывал в военных городках на улицах Краснознаменной и Старых Большевиков, а также на аэродроме «Балтимор».

ЧТО ВПЕЧАТЛИЛО ГЛАВУ РЕГИОНА

На Краснознаменной губернатора провели по учебным корпусам факультетов авиационного вооружения, авиационного оборудования, летательных аппаратов, радиоэлектронной борьбы и информационной безопасности.

Ему показали, как курсанты изучают в теории и на практике устройство летательных аппаратов, авиапушек и бомб. Тут есть авиапушка ГШ-301, скорость стрельбы которой составляет 1,5 тысячи выстрелов в минуту. Этого достаточно, чтобы за секунды разрезать надвое катер. А вот устройство бомб будущие военные инженеры изучают по муляжам.

- Вот бомба ОФАБ, которая была создана профессором Покровским еще во время Великой Отечественной войны, - показал на муляж губернатору один из преподавателей вуза.

- И до сих пор она на вооружении? - спросил Александр Гусев.

- Да. Это очень эффективное оружие: внутренняя часть бомбы сделана таким образом, чтобы поразить цель как можно большим количеством осколков. Из новых образцов представлены неуправляемые авиационные ракеты С-8 и С-13. Последняя полностью модифицирована сухопутными войсками и используется в системе залпового огня «Град», - ответили ему.

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В учебном классе управляемого авиационного оружия курсанты осваивают различные типы систем самонаведения, ракетные двигатели, контактные взрыватели, особенности их эксплуатации и боевого применения.

- Впечатляет, - отметил губернатор, рассматривая макеты современных ракет с самонаведением.

Подобное он сказал, и увидев в одном из учебных классов настоящий двигатель МИГ-31 мощного самолета-перехватчика дальнего радиуса действия.

Там же на Краснознаменной главе региона показали кадетский корпус. Это своего рода школа для технически одаренных мальчишек-старшеклассников. Отбирают в нее ребят со всей страны - конкурс доходит до десяти человек на место. Учиться здесь сложно - сплошная физика и математика, но интересно: можно «полетать» на беспилотниках, применить на практике знания о радиоэлектронике, термодинамике. Это дает кадетам, если они захотят стать военными, мощную базу для поступления в академию.

ПОЛЕТ, ПРИБЛИЖЕННЫЙ К РЕАЛЬНОСТИ

Так можно описать тренировку, в которой Александр Гусев принял участие в качестве второго летчика на симуляторе вертолета МИ-8 МТ. Тренажерный блок находится неподалеку от кадетского корпуса. В нем курсанты оттачивают летательные навыки как на уже названном геликоптере, так и на истребителе-бомбардировщике СУ-34 и военно-транспортном самолете ИЛ-76. Кабины симуляторов представляют собой максимально приближенные к реальности аппараты.

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Губернатор взлетел с предполагаемого аэродрома в Адлере, его машина поразила наземную цель - танк, сделала несколько кругов в небе над Черным морем и приземлилась на авианосец «Адмирал Кузнецов». Визуальное сопровождение полностью соответствовало рельефу конкретной местности и особенностям перемещения летательного аппарата. Подобное с большим удовольствием Александр Гусев проделал в кабинах СУ-34 и ИЛ-76. Инструкторы подсказывали главе региона тонкости управления воздушными судами.

САМОЛЕТ В РАЗРЕЗЕ

В отдельном помещении представлены макеты действующих летательных аппаратов в боковом разрезе - видно, как крутятся все шестеренки. Отдельно представлена стойка самолета СУ-25, рядом также в разрезе - шина шасси. Стойку можно посмотреть еще и на компьютере в трехмерном изображении.

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- Вот как действуют дисковые и колодочные тормоза, - сотрудник академии продемонстрировал их работу губернатору. - Мы смотрим с курсантами, а потом идем в аудиторию писать дифференциальное уравнение, и им становится понятно, как все это функционирует.

Рядом со стойками представлены кресла для катапультирования различной модификации и амортизационное кресло для вертолетов.

В ВОЕННОМ ГОРОДКЕ ПОСТРОЯТ САДИК

В непосредственной близости от учебных корпусов находится военный городок. В восьми высотках - более двух тысяч квартир. Офицеры, которые там живут, жалуются на нехватку садика. Об этом губернатору и начальнику академии Геннадию Зиброву рассказал один из слушателей вуза в другом военном городке - на улице Старых Большевиков.

Оказалось, что вопрос с садиком уже решен. Александр Гусев пообещал построить дошкольное учреждение на Краснознаменной после того, как Министерство обороны передаст необходимую для этого землю в собственность муниципалитета. Геннадий Зибров подтвердил, что среди этих восьми домов есть подходящее место.

Кроме того, по словам Александра Гусева, неподалеку, в конце улицы Матросова, построят большую школу, совмещенную с детсадом.

Другие сотрудники академии спросили губернатора про инвестиции в экономику региона, проникновение в жизнь цифровых технологий с позиции «как в эти процессы могут быть вовлечены военные?». Также им было важно узнать у главы региона, как получить участок под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Александр Гусев ответил, что сейчас приоритет отдается многодетным семьям. Однако очередь на землю продвигается медленно, во-первых, из-за ее нехватки, а во-вторых, из-за обеспечения сопутствующей инфраструктурой. Поэтому в правительстве области подготовили решение, по которому семьи могут получить денежную компенсацию за участок:

- Решение такое прописано в законе - 200 тысяч на одну семью. Военных это коснется после того, как мы с многодетными семьями рассчитаемся. А если военная семья многодетная, то, безусловно, это будет приоритет, - пояснил губернатор.

В ЭТОМ ГОДУ АКАДЕМИЯ ОТМЕТИТ 100-ЛЕТИЕ

В завершение глава региона вручил сотрудникам академии областные награды, а самому вузу к грядущему 100-летию - сертификат на 500 тысяч рублей. На эти деньги военные собираются купить видеотехнику и аудио-оборудование.

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- В преддверии столетия академии хочу сказать, что мы вместе сумеем подготовить масштабные мероприятия, в которых, надеюсь, вы все поучаствуете. Уверен, что совместно мы сможем создать праздник и для тех, кто обучается в академии, и для жителей города, - сказал губернатор.

Также в этот день Александр Гусев посетил тренировочную базу академии - аэропорт «Балтимор», на котором курсанты учатся обслуживать сравнительно новую авиатехнику. Здесь представлены вертолеты, истребители, бомбардировщики и военно-транспортные самолеты.

- Очень важно, чтобы молодые люди, которым пришло время служить в армии, не воспринимали это как какую-то жизненную сложность. Чтобы они шли в армию с пониманием того, что здесь дают не только военные знания, но и общечеловеческие навыки жизни в обществе, учат настоящей дружбе, действиям, которые должны быть присущи любому мужчине. Я считаю, что престиж армии сегодня растет, и связано это не только с оснащением, не только с тем, что появляется хорошая материальная база, но и с внутренними процессами, которые идут в армейских подразделениях и в таких учебных учреждениях, как Военно-воздушная академия, - отметил Александр Гусев.

СПРАВКА КП-ВОРОНЕЖ

В Военном учебно-научном центре Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» готовят офицеров по всему комплексу специальностей для военной авиации, включая летный и штурманский составы, офицеров боевого управления, специалистов инженерно-авиационной службы, метеорологического, аэродромно-технического, инженерно-аэродромного и радиотехнического обеспечения, а также специалистов радиоэлектронной борьбы. Академия является крупнейшим вузом Министерства обороны РФ.