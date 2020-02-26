Воронежский шеф-повар рассказал о главном ингредиенте вкусных блинов к Масленице

Стопка солнечных блинов с кружевами по бокам на столе - это ли не идеальная иллюстрация уютной домашней атмосферы в Масленичную неделю? Вы наверняка помните, как ваша бабушка пекла блинцы, ловко управляясь, казалось бы, неподъемной чугунной сковородой. И как у нее получалось делать все так быстро, внешне легко и при этом безумно вкусно?

Скажу за себя: когда лично становишься за плиту, утешаться поговоркой «первый блин - комом» приходится вовсе не один раз. Так в чем же секрет? Как испечь лучшие блины к Масленице? 25 февраля своим мастерством по приготовлению этого традиционного блюда поделился известный воронежский шеф-повар Евгений Тимофеев.

Дайте волю фантазии!

- Самое важное для приготовления блинов - сливочное масло. Именно оно дает вкус. Блины должны быть толстыми и жирными. Во многих семьях наверняка существует традиция использовать уже растопленное сливочное масло, чтобы помазать им готовый блин. Также важны молоко и настоящие дрожжи. Мука может быть абсолютно разной, - считает Евгений Тимофеев.

Вот, что должно было получиться у участников мастер-класса

На нашем мастер-классе мы использовали традиционное сливочное масло «Вкуснотеево» жирностью 82,5%. Оно готовится только из настоящих сливок, а способ холодного сбивания помогает продукту сохранить насыщенный вкус.

Аппетитно?

Для блинчиков нам потребуется:

- 50 граммов масла;

- 700 граммов молока цельное жирностью 3,5-6% (Мы также использовали продукцию «Вкуснотеево»);

- 1-2 яйца;

- 3-5 столовых ложек сахара;

- 2 столовые ложки растительного масла;

- Щепотка соли;

- 200 граммов муки.

Порядок действий таков: отправляем яйцо в глубокую миску, добавляем сахар и щепотку соли. После чего эту смесь нужно тщательно взбить венчиком или миксером до появления пузырьков. Получилось? Далее высыпаете муку и добавляете чуть больше половины из запасенного молока. И начинайте взбивать тесто!

Процесс не легкий, особенно, если все делать вручную, но мука будет растворяться, понемногу добавляйте еще молока. Запомните: идеальное тесто - это тесто без комочков. Чтобы они не образовывались, делают сначала густое тесто, а затем разбавляют его до нужной консистенции. Не забудьте добавить в тесто немного растительного масла и приступайте к жарке блинчиков. Для этого сковороду обязательно смажьте сливочным маслом. Далее - дело техники. Да, переворачивать блины получится не сразу, но это не должно остановиться вас на пути в успеху!

участница мастер-класса Елена Черкасова

- Обязательно приготовлю на этой неделе блинчики с творогом по новому рецепту. Их больше всего любят детки. У меня две дочки - четырех и девяти лет. Как только начинается масленица, у нас каждый день на столе присутствуют блины, - рассказывает участница мастер-класса Елена Черкасова. Она выиграли возможность попрактиковаться у шеф-повара в розыгрыше, который проводился «ВКонтакте», в группе «Вкуснотеево».

Как неопытный кулинар могу посоветовать тем, кто также пока только развивает свои навыки, скрасить промахи в выпечке блинов подачей. Кто заметит, что блин дырявый, если он завернут в трубочку с начинкой? Да и пригорелые местами блины можно использовать в сборке торта. Дайте волю фантазии и ваши старания обязательно оценят!

Забытая классика

- У меня постоянно в холодильнике молоко, сметана, масло «Вкуснотеево». Давно подписалась и на Instagram этой компании, там часто выкладывают интересные рецепты. Конечно, участвую во всех конкурсах - и вот выиграла впервые такую возможность! - делится эмоциями участница Ирина Канина. - Вначале хотела попросить сходить на мастер-класс дочку вместо меня. Но она сказала: «Мама, иди, дерзай!» И я очень довольна, что пришла, узнала много нового. Например, я никогда не готовила блины с добавлением гречневой муки. Теперь дома буду больше делать экспериментов на кухне.

Так что же это за блины такие? Евгений Тимофеев уверяет, что гречневые блины - это, скорее, классика. Просто несколько забытая. Много лет назад, когда не было в свободном доступе пшеничной муки, наши предки использовали именно гречневую. Сегодня, они не так привычны. Однако гречневые блины лучше подходят к несладким начинкам. Да и разве вам не хочется попробовать чего-то нового?

Так выглядят гречневые блины

Для гречневых блинов нам потребуется:

- 100 граммов пшеничной муки;

- 200 граммов гречневой муки;

- 20 граммов свежих дрожжей;

- 2 яйца;

- 400 граммов молока цельное жирностью 3,5-6% (Конечно же, «Вкуснотеево»);

- 100 граммов воды;

- 2 столовые ложки сахара;

- 1 чайная ложка соли;

- 150 граммов традиционного сливочного масла «Вкуснотеево» жирностью 82,5%.

Сперва поломайте дрожжи и разведите их в двух чашках теплой воды и одной молока. Затем подмешаем 100 граммов гречневой муки и замесим опару. Тут важно проявить терпение: опаре нужно 2-3 часа в теплом месте, чтобы подойти.

Яичные белки отделим от желтков. Желтки нужно будет смешать с сахаром, солью, оставшимся молоком и сливочным маслом. Подмешаем все в подошедшую опару, после чего смело добавляем остальную гречневую и пшеничную муку. Начинаем месить гладкое жидкое тесто! Белки тоже не пропадут - их мы взобьем в тугую пену и подмешаем в тесто.

На слегка смазанной растительным маслом сковороде с толстым дном испечем блины, наливая тесто половником. Подрумянив с одной стороны, лопаточкой перевернем блин и подрумяним вторую сторону. В нашем случае к гречневым блинам мы приготовили еще и сливочный соус с грибами - получилось превосходно! Вы же можете поэкспериментировать сами и приготовить те же блинчики, например, с икрой.

Специальный гость мастер-класса Алексей Тюхин, солист Воронежского театра оперы и балета

- Сегодня пришлось самому готовить тонкие блинчики. Этим у меня дома всегда занималась мама. Я же отвечал исключительно за толстые блины. Но, думаю, все неплохо получилось - с улыбкой говорит специальный гость мастер-класса Алексей Тюхин, солист Воронежского театра оперы и балета. - Конечно, в нашей профессии диета должна соблюдаться хотя бы для того, чтобы влезть в костюм. Но блинчиками я могу себя побаловать. Я очень их люблю, особенно с разными начинками. Масленичная неделя - одна, и в это время мы можем порадовать себя блинами. Почему бы несколько дней в году не сделать наоборот «загрузочными»? Что же касается молочных продуктов, то они обязательно должны быть в рационе - это же кальций. Люблю творог, сыр... Но многое зависит от настроения. Например, иногда хочется именно молока с медом - и я обязательно его попью.

Подробнее об этих и других рецептах на официальной страничке Вкуснотеево в инстаграм https://www.instagram.com/vkusnoteevo_official/ и группу вконтакте https://vk.com/vkusnoteevoofficial

Важные ингредиенты - продукция "Вкуснотеево"

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