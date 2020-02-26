В Воронежской области пройдут парламентские слушания, посвященные реализации «мусорной реформы» в сельских районах

Тема была поднята в ходе еженедельного совещанияспикера облдумыс депутатами регионального парламента, осуществляющими свою деятельность на постоянной профессиональной основе.

В связи с многочисленными обращениями к парламентариям граждан, проживающих в ряде муниципальных районов, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов поручил организовать и провести парламентские слушания, которые посвящены вопросам введения новой системы по обращению с отходами на территории региона.

– Безусловно, внедрение современной системы в сфере сбора и утилизации коммунальных отходов назрело давно. Все изменения призваны сделать данную отрасль более прозрачной и усилить государственный контроль за ней, выстроить цивилизованной схему обращения с мусором, обеспечить право граждан на благоприятную окружающую среду. Однако необходимо сделать так, чтобы граждане при этом не переплачивали за данную коммунальную услугу, понимали порядок расчетов и видели позитивные изменения. Обращения воронежцев, которые в массовом порядке стали поступать с начала этого года в Воронежскую областную Думу, говорят о том, что необходимо усилить координацию мероприятий в рамках внедрения новой системы между всеми действующими сторонами процесса, а также расширить информационное сопровождение изменений, – подчеркнул Владимир Нетёсов.

Поскольку тема многоплановая, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов поручил организовать парламентские слушания в рамках деятельности трех Комитетов регионального парламента – по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и тарифам; по экологии и природопользованию; по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствам массовых коммуникаций.

Напомним, с 1 января 2019 года в России начала работать новая схема обращения с твердыми коммунальными отходами. В Воронежской области по новым правилам с этой даты приступил к деятельности только один из восьми межмуниципальных кластеров – Воронежский (включает Воронеж и восемь близлежащих районов), в котором образуется более половины отходов области. Тариф на вывоз мусора и нормативы накопления ТКО также были установлены только для Воронежского кластера. Остальные территориальные образования работали по старой схеме.

С 1 января 2020 года новая система обращения с твердыми коммунальными отходами начала работать на всей территории Воронежской области. Определены все операторы, отвечающие за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение отходов на полигонах. Сегодня их три – помимо ОАО «Экотехнологии», обслуживающей Воронежский кластер, к работе приступили ГУП «Облкоммунсервис», в чью зону ответственности вошли Богучарский, Борисоглебский, Калачеевский, Лискинский и Россошанский кластеры, а также ООО «Вега», обслуживающее Панинский и Бутурлиновский кластеры. Соответственно, с начала текущего года был установлен тариф на вывоз мусора и нормативы накопления ТКО не только для Воронежского, но и всех остальных межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих кластеров.

Как отмечает председатель думского Комитета по ЖКХ, энергетике и тарифам Татьяна Головачёва,сегодня большая часть обращений поступает к депутатам именно от граждан, проживающих в зоне обслуживания двух операторов, которые начали работать по новой схеме с 2020 года.По большому счету, они связаны с недостаточной разъяснительной работой среди населения, а также объективными сложностями, которые возникают в процессе реализации любого нового проекта.

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– Вопросов у жителей области очень много. Но в первую очередь они касаются справедливости начисления платы за вывоз мусора (особенно сильное непонимание возникло у жителей сел). Кроме того, нет полной ясности с периодичностью вывоза отходов, организацией контейнерных площадок, не уточнена база абонентов (платежки зачастую приходят посторонним людям). Не отрегулирован еще ряд проблем, связанных с работой местных администраций и экологической составляющей преобразований, – рассказала Татьяна Головачёва.

Ответы на эти и многие другие вопросы предстоит дать в ходе готовящихся парламентских слушаний, к участию в которых планируется привлечь представителей профильных департаментов правительства региона, прокуратуры, органов местного самоуправления, региональных операторов, экспертов в сферы обращения с ТКО и общественность. По итогам слушаний, которые намечены на конец марта, будут сформулированы рекомендации всем участникам процесса внедрения новой системы по обращению с отходами на территории региона.