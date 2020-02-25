«Вкуснотеево» устроит для воронежцев масленичные гулянья с «блинометом» и покорением столба

Каждый день масленичной недели имеет свое назначение: важно не забыть сходить в гости к родным, принять у себя самых близких, но особым днем всегда считался «Разгул» - в это время люди прекращали трудиться и устраивали массовые гулянья. В сегодняшнем ритме трудно соблюсти традиционный «график» Масленицы и сорваться с рабочего места посреди недели, однако у вас есть отличная возможность устроить «Разгул» для себя и своей семьи на празднике «Вкуснотеево»!

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Гулянья стартуют уже 29 февраля! В этот день воронежцы с 12.00 до 16.00 смогут повеселиться и поесть блинов в Центральном парке ( бывшее «Динамо»). Другой вариант - Центральный рынок - там все пройдет с 10.00 до 13.00.

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Гостей удивят сказочным театральным представлением и активной развлекательной программой с песнями и танцами. На сценах выступят барабанщики, фокусники и клоуны. Да и воронежцы в стороне не останутся: можно будет участвовать в конкурсах, выкладывать в соцcетях фото с хештегом #Вкуснотеево, получать купоны и менять их на угощения - блины со сметаной. Особо смелых горожан ждут подарки за покорение масленичного столба!

Также «Вкуснотеево» подготовило сюрпризы для тех, кто 1 марта придет в парк у ТРК «Арена» с 11.00 до 15.00. Не меньше радости получат воронежцы, решившие посетить в это воскресенье парк «Алые паруса» также с 11.00 до 15.00.

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Помимо тех развлечений, что мы уже упомянули, можно будет показать свою меткость с помощью «блиномета», поиграть в пятнашки, проявить ловкость в переворачивании блинов на огромных сковородках или силу в перетягивание каната. А какой ребенок устоит от боя мешками со своими родителями? Запомнить праздник лучше помогут красочные снимки, которые также можно будет сделать в тематических фотозонах.

Не обойдет праздник «Вкуснотеево» и районы Воронежской области: погулять от души можно будет 29 февраля с 10.00 до 14.00 в Кантемировке. 1 марта гулянья переместятся в другие края: с 11.00 до 15.00 в Анну, с 12.00 до 14.00 в Масловку, а с 11.00 до 15.00 в Калач!

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