Воронежцам расскажут, как открыть свое дело

На лекции, которая пройдет 28 февраля в креативном пространстве «Винзавод», предприниматель и сооснователь нескольких успешных бизнес-проектов в Воронеже Всеволод Кононенко расскажет, как открыть свое дело.

В бесплатном лектории Tele2 выступают локальные лидеры мнений – известные в местных сообществах блогеры и эксперты, которые являются ролевой моделью для молодежи. Лекции «Спички» – это мастер-классы от тех, кто сделал хобби своей профессией и готов делиться с аудиторией секретами успеха.

Tele2 приглашает воронежцев на очередную встречу лектория «Спичка» с бизнесменом Всеволодом Кононенко. Спикер расскажет о том, как основать предприятие, как сформулировать миссию проекта и вдохновить команду, зачем нужна бизнес-модель и откуда взять средства на открытие своего дела. Кроме того, лектор поделится опытом управления собственной кофе-точкой. Встреча будет полезна для всех, кто хотел бы начать заниматься предпринимательством.

Мероприятие состоится 28 февраля в 19:00 в пространстве «Винзавод» (Площадка 1900) по адресу: ул. Кольцовская, 24/2. Вход свободный по предварительной регистрации, количество мест ограничено. Участников встречи по традиции ждут приятные подарки от Tele2.

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Всеволод Кононенко – успешный предприниматель, сооснователь кофейни Remy, кафе Temple и барбершопа The Rebelheads.

«Спичка» – беспрецедентный по масштабу проект Tele2, который объединяет сотни бесплатных лекториев по всей стране. Всего в 2019-2020 гг. состоится более 250 лекций, которые посетят десятки тысяч людей в регионах от Дальнего Востока до Северо-Запада России. Со слушателями встречаются локальные лидеры мнений – fashion-блогеры, event-менеджеры, социальные предприниматели, редакторы известных журналов, директора креативных агентств, семейные психологи и эксперты рекрутинга. Лекции проходят в книжных магазинах, городских кафе, креативных пространствах и коворкинг-центрах. В крупных городах страны проводятся по две встречи ежемесячно. Лектории Tele2 работают в Воронеже, Екатеринбурге, Ульяновске, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Иркутске, Нижнем Новгороде, Смоленске и Пскове.

Встреча с предпринимателем Всеволодом Кононенко – уже восьмая лекция для воронежцев в рамках проекта «Спичка». Седьмая лекция, посвященная информационной безопасности и тому, как обезопасить свои накопления от мошенников, состоится 25 февраля в 19:00 в кинозале Дома Молодежи. Дмитрий Никитин, директор по управлению рисками Tele2, расскажет, как вовремя распознать мошенника и избежать махинаций с бесконтактными платежами, зачем нужна двухфакторная идентификация и другие способы защиты информации и денежных средств.

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