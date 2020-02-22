2020-02-21T12:43:37+03:00
Экономика

ВТБ Лизинг предлагает автомобили Subaru со скидкой до 6%

ВТБ Лизинг предоставляет автомобили марки Subaru на специальных условиях
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Модели Legacy, XV, Outback, WRX & WRX STI можно приобрести в лизинг на специальных условиях программы Subaru Leasing со скидкой 6%. При покупке в феврале клиент получит также комплект зимней резины в подарок, это предложение действительно для всех моделей Subaru. Акция действует до конца февраля.

ВТБ Лизинг активно развивает продажи Subaru. По итогам 2019 г. компания сохранила объем продаж марки на уровне 2018 года несмотря на снижение общих продаж автомобилей в России. Наиболее популярной моделью Subaru в портфеле ВТБ Лизинг на протяжении последних лет является Forester. В 2019 г. на нее пришлось 84% от общего количества проданных компанией автомобилей Subaru.

«Согласно стратегии ВТБ, мы стараемся предложить нашим клиентам самые выгодные условия на актуальные и современные модели. Для этого компания активно развивает сотрудничество с автопроизводителями и дилерами. У марки Subaru в России огромное количество настоящих фанатов, которые все чаще выбирают лизинг как инструмент приобретения новой машины. Мы рады начать 2020 год с такого выгодного предложения специально для поклонников марки, а также для тех, кто только планирует приобщиться к этой культуре», – прокомментировал Вячеслав Михайлов, начальник управления развития автолизинга ВТБ Лизинг. Банк ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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