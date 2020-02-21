2020-02-21T12:36:14+03:00
Общество

В рамках бесплатного лектория Tele2 воронежцам расскажут, как обезопасить накопления от мошенников

Tele2 приглашает на седьмую лекцию в рамках проекта «Спичка»
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На встрече, которая пройдет 25 февраля, директор по управлению рисками Tele2 Дмитрий Никитин расскажет, как избежать столкновения с цифровыми мошенниками и защитить свои финансы.

В бесплатном лектории Tele2 выступают лидеры мнений – известные блогеры и эксперты, которые являются ролевой моделью для молодежи. Лекции «Спички» – это мастер-классы от тех, кто готов делиться с аудиторией секретами успеха.

Tele2 приглашает воронежцев на очередную встречу лектория «Спичка» с директором Tele2 по управлению рисками Дмитрием Никитиным. В рамках лекции Дмитрий расскажет об основных принципах информационной безопасности, о том, как вовремя распознать мошенника, как избежать махинаций с бесконтактными платежами, какие новые схемы мошенничества появились в 2020 году, зачем нужна двухфакторная идентификация и другие способы защиты информации и денежных средств. Встреча будет полезна для каждого, кто хочет обезопасить свои финансы.

Мероприятие состоится 25 февраля в 19:00 в кинозале Дома Молодежи по адресу: пр. Революции, 32. Вход свободный по предварительной регистрации, количество мест ограничено. Всех участников встречи ждут приятные подарки от Tele2.

«Спичка» – беспрецедентный по масштабу проект Tele2, который объединяет сотни бесплатных лекториев по всей стране. Всего в 2019-2020 гг. состоится более 250 лекций, которые посетят десятки тысяч людей в регионах от Дальнего Востока до Северо-Запада России. Со слушателями встречаются лидеры мнений – fashion-блогеры, event-менеджеры, социальные предприниматели, редакторы известных журналов, директора креативных агентств, семейные психологи и эксперты рекрутинга. Лекции проходят в книжных магазинах, городских кафе, креативных пространствах и коворкинг-центрах. В крупных городах страны проводятся по две встречи ежемесячно. Лектории Tele2 работают в Воронеже, Екатеринбурге, Ульяновске, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Иркутске, Нижнем Новгороде, Смоленске и Пскове.

Встреча с директором по управлению рисками Tele2 Дмитрием Никитиным – седьмая по счету лекция для воронежцев в рамках проекта «Спичка». На предыдущей встрече популярный блогер и директор SMM-агентства Eleven Виктория Щеголева рассказала об основных принципах продвижения и монетизации личного блога и работе с рекламодателями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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