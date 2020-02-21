2020-02-21T11:29:16+03:00
Экономика

ВТБ переведет 1 млн клиентов на экокарты

В ВТБ откажутся от пластика при производстве банковских карт, вместо него будут использовать экологичный биоматериал, который легко перерабатывается и не загрязняет окружающую среду
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Планируется, что за год на них перейдут до 1 млн клиентов банка.

Заместитель президента-председателя правления банка Анатолий Печатников заявил, что карта будет изготовляться из полилактида – возобновляемого биоисточника.

«При этом по «продолжительности жизни» она не уступает аналогам из стандартного пластика, при том, что стоимость выпуска сопоставима.Клиенты смогут выбирать обычный пластик или экологичную карту», – подчеркнул господин Печатников.

Эксперты отмечают, что некоторые банки из топ-30 уже выпускают биоразлагаемые карты по пилотным проектам, другие только присматриваются к новым материалам и оценивают целесообразность. Банк ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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