ВТБ переведет 1 млн клиентов на экокарты

Планируется, что за год на них перейдут до 1 млн клиентов банка.

Заместитель президента-председателя правления банка Анатолий Печатников заявил, что карта будет изготовляться из полилактида – возобновляемого биоисточника.

«При этом по «продолжительности жизни» она не уступает аналогам из стандартного пластика, при том, что стоимость выпуска сопоставима.Клиенты смогут выбирать обычный пластик или экологичную карту», – подчеркнул господин Печатников.

Эксперты отмечают, что некоторые банки из топ-30 уже выпускают биоразлагаемые карты по пилотным проектам, другие только присматриваются к новым материалам и оценивают целесообразность. Банк ВТБ (ПАО).