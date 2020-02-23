Глава Воронежа поздравил воронежцев с Днём защитника Отечества

Уважаемые воронежцы! Дорогие земляки!

От всего сердца поздравляю с Днём защитника Отечества!

Этот праздник – символ мужества, самоотверженности, верности и чести – объединяет сильных духом людей, настоящих патриотов, для которых интересы Родины являются главным жизненным приоритетом.

Мы понимаем ответственность за будущее державы, и, вдохновляясь традициями отцов и дедов, вносим свой вклад в развитие страны, делая наш Воронеж лучше, уютнее и комфортнее. Ведь истинное мужество проявляется не только в безупречном исполнении воинского долга, но и в созидательном труде и добрых делах на благо Отчизны.

На воронежской земле живут люди, способные на поступки и подвиги ради мирной жизни и светлого будущего. Наши земляки не единожды доказывали верность долгу и любовь к Родине, доблестно защищая её от врага, восстанавливая из пепла войны, укрепляя авторитет России трудовыми, спортивными и научными достижениями.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, бодрости духа, сил и энергии для реализации всего задуманного!

Глава городского округа город Воронеж В.Ю. Кстенин