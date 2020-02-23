2020-02-21T11:29:16+03:00
Общество

Глава Воронежа поздравил воронежцев с Днём защитника Отечества

Поделиться:
Изменить размер текста:

Уважаемые воронежцы! Дорогие земляки!

От всего сердца поздравляю с Днём защитника Отечества!

Этот праздник – символ мужества, самоотверженности, верности и чести – объединяет сильных духом людей, настоящих патриотов, для которых интересы Родины являются главным жизненным приоритетом.

Мы понимаем ответственность за будущее державы, и, вдохновляясь традициями отцов и дедов, вносим свой вклад в развитие страны, делая наш Воронеж лучше, уютнее и комфортнее. Ведь истинное мужество проявляется не только в безупречном исполнении воинского долга, но и в созидательном труде и добрых делах на благо Отчизны.

На воронежской земле живут люди, способные на поступки и подвиги ради мирной жизни и светлого будущего. Наши земляки не единожды доказывали верность долгу и любовь к Родине, доблестно защищая её от врага, восстанавливая из пепла войны, укрепляя авторитет России трудовыми, спортивными и научными достижениями.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, бодрости духа, сил и энергии для реализации всего задуманного!

Глава городского округа город Воронеж В.Ю. Кстенин

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Геннадий Онищенко: Здоровые пассажиры круизного лайнера, эвакуированные в Россию из Японии, могут находиться дома - под наблюдением медиков
Об этом экс-главсанврач, первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке рассказал нашему обозревателю Александру Гамову
«Магазинные торты - экспонат для урока химии»: откровения кондитера о шоу-десертах и самых необычных заказах
Самарский кулинар Юлия Каботько рассказала, на какие трудности приходится идти, чтобы порадовать сладкоежек и почему торт не может стоить меньше 1000 рублей
В Нововоронеже назвали победителей в шести компетенциях IV чемпионата профмастерства REASkills
21 февраля 2020 года в Нововоронеже назвали победителей и призёров в шести из 18 компетенций IV дивизионального чемпионата профессионального мастерства работников Концерна «Росэнергоатом» REASkills
Новости 24
В воронежском аэропорту появился амбулаторный автолифт
Воронежцы рискуют жизнью на железнодорожном переходе у педуниверситета
В Воронеже увековечили память героя, погибшего в Чечне в 2000 году
В Воронеже водитель кроссовера устроил стрельбу во время движения
В День защитника Отечества воронежцы выстроятся в форме медали и выпустят в небо шары
Под Воронежем военнослужащие отрепетировали салют ко Дню защитника Отечества
Жительница Воронежской области после телефонного разговора с мошенником лишилась 46 тысяч
В Воронежской области задержали автовзломщика
В Воронежской области на пожаре погиб парень
«Пошлая Молли» сыграет воронежцам песни с нового альбома
В Воронежской области на видео сняли горящий электровоз
Воронежец отомстил работодателю за отказ в трудоустройстве, угнав его трактор
Липецкую банду подозревают во втором вооруженном нападении в Воронеже
В воронежский «Факел» пришел опытный полузащитник из волгоградского «Ротора»
В Воронежской области ВАЗ влетел в грузовик: один человек пострадал