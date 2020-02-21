2020-02-21T17:26:43+03:00
Общество

В Воронежской области объявили конкурс эскизов памятников для воинских захоронений

По ним создадут монументы, которые поставят взамен прежних скульптур
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Правительство Воронежской области объявило о проведении отрытого конкурса «Память поколений». Цель – собрать банк лучших эскизных проектов скульптур, предназначенных для установки на воинских захоронениях. На основании этих эскизов будут созданы монументы, которые поставят взамен памятников, затронутых временем.

НОМИНАЦИИ

Всего в конкурсе – пять номинаций. Первая – «Фигура воина-освободителя в каске с автоматом в полный рост». Вторая – «Фигура скорбящей женщины». Третья – «Коленопреклоненная фигура солдата со склоненным знаменем». Четвертая – «Фигура воина-освободителя в пилотке с винтовкой в полный рост». И пятая – «Фигура красноармейца в буденовке в полный рост».

КТО МОЖЕТ ПРИНЯТ УЧАСТИЕ?

Участниками конкурса могут стать юридические лица, осуществляющие архитектурно-художественную деятельность, авторские коллективы, состоящие из профессиональных художников, скульпторов, архитекторов и дизайнеров, индивидуальные предприниматели и физические лица не моложе 18 лет, являющиеся профессиональными художниками, скульпторами, архитекторами, дизайнерами.

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

Скульптуры должны соответствовать ряду требований. Они должны изображать человека в стиле реализм, быть в высоту не менее 2,8 м (без учета постамента). Кроме того, оговариваются материалы для изготовления. Это фибробетон, полимерный бетон, полимерный стеклопластик, стеклофибробетон либо аналогичные материалы с улучшенными характеристиками.

Сметная стоимость одной скульптуры должна включать все необходимые затраты на изготовление, транспортировку, установку скульптуры на территории воинского захоронения, а также все виды вспомогательных работ и не должна превышать 1,5 миллиона рублей.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

В правительстве области сообщили, что первый этап конкурса включает в себя прием заявок и формирование их перечня. Он продлится с 18 по 24 марта. В ходе второго этапа – с 25 по 31 марта – комиссия рассмотрит поступившие ей материалы и даст им оценку. И с 1 по 10 апреля текущего года состоится подведение итогов конкурса.

Организатором конкурса выступает департамент по развитию муниципальных образований Воронежской области. Более подробно о «Памяти поколений» можно узнать здесь

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