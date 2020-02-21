На форуме Столля впервые проведут бизнес-игру

20 февраля в правительстве области обсудили подготовку к предпринимательскому форуму имени Вильгельма Столля. В совещании приняли участие губернатор Александр Гусев, председатель организационного комитета Премии им. Столля Наталия Хван и другие лица, ответственные за форум. Это мероприятие, по словам губернатора Александра Гусева, является центральным событием в рамках взаимодействия региональной власти и бизнес-сообщества.

ИЗМЕНИТСЯ ФОРМАТ ДЕЛОВОЙ ЧАСТИ

В этом году форум пройдет уже в шестой раз и поменяет свой формат. Если раньше двухдневное мероприятие включало в себя работу множества секций, то в 2020-м организаторы решили от этого отойти. Как сообщили в правительстве области, впервые участникам предложат командную деловую игру. За счет этого уменьшат количество секций. А вот открытый диалог главы региона с бизнесменами оставят. Он должен стать «изюминкой» всего мероприятия.

Кроме того, организаторы планируют пригласить на форум известных в деловой среде специалистов, спикеров, советы которых будут полезны предпринимательскому сообществу региона. В прошлом году такими хедлайнерами стали Александр Кравцов (создатель и владелец бренда «Экспедиция», президент ГК «Руян»), Валерий Разгуляев (управляющий информацией, компания «ВкусВилл»), Георгий Карпенко (ресторатор, совладелец Hurma Groupof Companies, глава департамента обучения), Михаил Воронин (основатель бизнес-клуба и форума «Атланты», PeopleManagementReForum), Борис Николаенко (директор по развитию продаж «Яндекса»).

Помимо этого, прорабатываются варианты места проведения форума. Одним из них назван Воронежский концертный зал.

КОГДА МОЖНО ПОДАВАТЬ ЗАЯВКИ?

Если событийная часть претерпит изменения, то сама Премия им. Вильгельма Столля будет вручаться в тех же номинациях, что и в прошлом году. Самой конкурентной тогда стала «Бизнес, проверенный временем» - на нее поступило больше всего заявок.

Подводя итоги совещания, губернатор отметил, что программа форума должна быть, прежде всего, праздничной и мотивирующей:

– Задачи две: сподвигнуть тех, кто занимается бизнесом, к его расширению, а тех, кто бизнесом не занимается, – к открытию своего дела.

Прием заявок на соискание Премии стартует 28 февраля.