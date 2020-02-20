2020-02-20T23:13:11+03:00
Звезды

Выходные в Воронеже: салют в День защитника Отечества, Прилепин, БГ и "Аракс"

"Комсомолка" подскажет, чем заняться с 21 по 24 февраля
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ О ЕСЕНИНЕ

В столицу Черноземья снова с презентацией своей книги о Есенине приедет Захар Прилепин. Известный писатель и автор биографии о поэте в серии «ЖЗЛ» уже рассказывал о ней воронежцам на лекции в рамках фестиваля «Русское лето», который прошел в сентябре в Центральном парке. И сделал это так увлекательно, что учителям литературы надо бы брать у него мастер-классы: такого Есенина школьники «глотали» бы большими ложками. Над биографией Сергея Есенина Прилепин работал пять лет, это книга - далекая от «хрестоматийного глянца».

- Маяковский с Есениным делали такую движуху, что нынешние рэперы даже рядом не лежат. Маяковский, Есенин как раз были Бастами и Гуфами своего времени. У них были такие «прошаренные» мозги, говоря современным языком. Так что нынешним имиджмейкерам надо бы учиться у них! – сказал тогда Прилепин.

21 февраля Захар Прилепин расскажет о Есенине на творческой встрече с читателями в книжном магазине «Амиталь на Пушкинской». После нее пройдет автограф- и фотосессия с желающими. Начало в 18.00, вход свободный.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КОНЦЕРТ БГ И АКВАРИУМА

В России трудно найти человека, который не слышал о группе «Аквариум», не знал бы ее знаменитого лидера Бориса Гребенщикова и не мог бы напеть хотя бы одну его песню.

В своем почтенном возрасте «Аквариум» совсем не выглядит как ретро-бэнд, играющий музыку прошлого века - настолько творчество группы удивительно живо и актуально. Находясь в непрерывном движении, в непрекращающемся поиске, экспериментируя с различными стилями и музыкальными жанрами, Борис Гребенщиков всегда сохраняет способность порадовать и удивить новым и неожиданным. Постоянно меняясь, и при этом оставаясь самим собой, БГ создал уникальное явление культуры, существующее вне времени и пространства.

21 февраля в Event Hall «Аквариум» отыграет большую концертную программу, где прозвучит множество песен - от новейших до тех, с которых когда-то все начиналось. Начало в 20.00.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

БЕСПЛАТНЫЙ ПОКАЗ КОРОТКОМЕТРАЖЕК

22 февраля в Воронеже пройдет показ короткометражных фильмов в рамках шестого молодежного кинофестиваля «Перерывы на кино». Демонстрацию мини-фильмов приурочили к Дню защитника Отечества. 40-минутная программа включает такие короткометражки как «Война», «Боевая машина», «Прием», «Жди» и «97-летний ветеран Великой Отечественной вернулся в Берлин».

Показ пройдет в музее-диораме, начало в 13.00, вход свободный.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ТЕАТР В КИНО «Амстердам»

22 февраля в 18.00 в кинотеатре "Спартак" пройдет трансляция из театра "Современник". Покажут "Амстердам" с Михаилом Ефремовым. Это удивительный спектакль, который заставляет зрителей сначала смеяться до слёз, потом плакать сквозь слезы, а в финале умиляться над хэппи-эндом. Первое действие - действительно комедия, с забавными и нелепыми ситуациями, гротеском, алкоголем и даже эротическим сном. Но затем сквозь весёлость и кураж начинает просматриваться другая сторона медали: взаимоотношения отцов и детей XXI века. Как пережить новость о том, что твой сын (в которого вложена куча денег, надежд и британского образования) приехал в Амстердам на гей-парад? Да ещё с приятелем по имени Долорес! Но во втором действии каждого персонажа разворачивают к зрителю другой стороной. И оказывается, что всё разрешимо, надо только научиться слышать и понимать друг друга. В спектакле много юмора, анекдотичности и шуток на грани фола, но всё настолько тонко, что нет вульгарности. Тем не менее спектакль для зрителей старше 18 лет.

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КОНЦЕРТ ГРУППЫ "АРАКС"

Легендарная московская рок-группа «Аракс», созданная весной 1971 года, прославилась благодаря работе в спектаклях театра «Ленком», фильмах «Афоня», «31 июня» и «Берегите женщин», сотрудничеству с Юрием Антоновым, Алексеем Романовым, Александром Зацепиным, Аллой Пугачевой, Татьяной Анцифировой, Ларисой Долиной. В состав «Аракса» в разные годы входили выдающиеся российские музыканты Александр Лерман, Евгений Маргулис, Сергей Беликов, Анатолий Алешин.

Воронежцам сыграют гитаристы Вадим Голутвин и Тимур Мардалейшвили (оба в «Араксе» с 1978 года), вокалист Валерий Каримов (экс-«Арсенал», экс-«Рок-Ателье», в «Араксе» с 2009 года), басист Ринат Насыров (экс-«Земфира»), ударник Андрей Приставка (экс-«Черный кофе»).

Концерт пройдет в ВКЗ 22 февраля в 19.00.12+

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ШОУ СЛОНОВ

Новая программа гастролирует в цирке по 23 февраля. В двухчасовом представлении «Шоу слонов» зрители увидят венецианский маскарад и бразильский карнавал, «прогуляются» по Монмартру. В программе высшая школа дрессуры лошадей и верховой езды, номера с морскими котиками, арабскими верблюдами, веселые пони, неутомимыми собачками и разноцветными попугаями какаду и ара. Поклонников циркового искусства ждут номера с групповыми акробатами, воздушными гимнастами, эквилибристами на пьедестале, клоунской группой «Внуки лейтенанта Шмидта» и даже волшебство с исчезновением человека!

«Гвоздем» представления является аттракцион с индийскими слонами лауреата Международного циркового фестиваля "ИДОЛ-2019", артиста Варшавского цирка Сергея Гулевича. Его подопечные Дженни и Магда – настоящие звезды и не только цирка, но и кино. Эти слонихи снимались, дублируя друг друга, в фильме «Слон», где главную роль сыграл Сергей Шнуров! В аттракционе слонихи катают дрессировщиков на хоботе, играют с залом в мячик, делают ласточку, становятся в стойки.

22 и 23 февраля в 12.00 и 16.00.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ТЕАТР В КИНО «Лебединое озеро»

23 февраля в 18.00 в кинотеатре "Спартак" прямая трансляция "Лебединого озера" из Большого театра. Пётр Ильич Чайковский согласился написать музыку для балета, хотя в XIX веке заниматься балетной музыкой считалось моветоном для серьёзного композитора. Чайковский рискнул и тем самым открыл новую эпоху в музыкальном мире – эпоху, где музыка равнозначна танцу. С 1895 года «Лебединое озеро» триумфально шествует по миру, уже давно считаясь символом классического балета. «Лебединым озером» в своем репертуаре дорожат и гордятся все труппы мира, но Большой театр танцует его по-своему — постановка идёт в редакции Юрия Григоровича, подарившего миру не только великолепные пуантные танцы невест принца, не только роковой образ Злого Гения, чёрной тени принца, но и совершенно не традиционный финал балета.

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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

День защитника Отечества начнут отмечать в Воронеже с самого утра. По традиции, 23 февраля в храмах города с 8.00 начнутся богослужения по погибшим воинам. К братским могилам возложат венки. В 11.00 в ДК железнодорожников (ул. Никитинская, 1) стартует гала-концерт фестиваля патриотической песни «Защитники Отечества», в котором примут участие победители номинаций «Юный патриот», «Ветеран», «Воин».

Вечером 23 февраля в 21.00 в районе дамбы Чернавского моста начнется салют, положенный Воронежу по статусу города воинской славы. С 20.00 до 22.00 запретят проезд по Чернавской дамбе, Чернавскому мосту от улицы Степана Разина и набережной Массалитинова от Адмиралтейской площади до Северного моста. Также с 8.00 до 22.00 нельзя будет заезжать на дамбу со стороны Чернавского моста.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ТЕАТР В КИНО «Пигмалион»

24 февраля в 18.00 в кинотеатре "Спартак" транляция "Пигмалиона" из театра "Современник". «Пигмалион» сочетает живой разговор с эстетической лёгкостью, психологизм с гротеском, остроумие с серьёзными темами. Трепетные, смешные, обаятельные герои Бернарда Шоу становятся знакомыми и близкими, не теряя своего изящества – и своей парадоксально трогательной нелепости. Совсем по Шоу: искрящийся спектакль, одновременно тонкий и увлекающий игрой слов, жестов, характеров и психологических поворотов... В главных ролях Алена Бабенко и Сергей Маковецкий.

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ВЫСТАВКА ТРОПИНИНА

В выставочном зале музея имени Крамского работает выставка «Портрет в перспективе. Собрание Музея Тропинина». Проект представил более 40 портретов - работы главного портретиста Москвы Василия Тропинина и московских художников. Хронология работ охватывает сразу три столетия - со второй половины XVIII века до 40-х годов ХХ века.

- Еще будучи крепостным, Василий Тропинин получил широкое признание среди заказчиков и профессионалов, создав галерею образов москвичей разных сословий XIX века. В частности, выставка показывает парные портреты представителей старинного купеческого рода Мазуриных, которые демонстрируют мастерство и талант Тропинина, уникальность его стиля и техники. Также из собрания Музея Тропинина представлены два детских портрета кисти Шамшина, они дают представление о мире детства первой половины XIX века, который немало удивит современную публику, - отметили в музее.

Кроме того, в экспозицию вошли произведения таких выдающихся русских живописцев как Антропов, Аргунов, Варнек, Малютин, а также работы иностранных мастеров, работавших в России - Луи Каравака, Дамона Ортолани, Лаша, Ротари. Воронежский музей дополнил выставку портретами из своего собрания.

Можно посмотреть до 22 марта.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КУПЕЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ

На третьем этаже музея имени Крамского открылась выставка «Моршанская старина». Экспозиция представит коллекцию народного бытового портрета из собрания Моршанского историко-художественного музея. Она приурочена к празднованию 240-летия купеческого города Моршанска, одного из самобытных городков Центральной России. На выставке около 40 портретов обывателей Моршанска конца XVIII – начала XX веков из крестьянской и купеческо-мещанской среды, выполненных в технике масляной живописи по холсту и жести, а также тушью на картоне.

- Представленные экспонаты помогут проследить основные этапы существования жанра от зарождения до угасания, наступления эпохи фотографии. Наиболее яркому раскрытию портретных образов способствуют исторические фотографии Моршанска, разнообразные памятники купеческо-мещанского и старообрядческого быта: костюм, торговая утварь, посуда, книги, медно-литые иконы. Посетители погрузятся в атмосферу старого Моршанска периода его расцвета, когда на пристанях города формировался крупнейший в стране транзитный торговый хлебный караван, - анонсировали проект в музее.

Выставку можно посмотреть по 1 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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