Выходные в Воронеже: салют в День защитника Отечества, Прилепин, БГ и "Аракс"

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ О ЕСЕНИНЕ

В столицу Черноземья снова с презентацией своей книги о Есенине приедет Захар Прилепин. Известный писатель и автор биографии о поэте в серии «ЖЗЛ» уже рассказывал о ней воронежцам на лекции в рамках фестиваля «Русское лето», который прошел в сентябре в Центральном парке. И сделал это так увлекательно, что учителям литературы надо бы брать у него мастер-классы: такого Есенина школьники «глотали» бы большими ложками. Над биографией Сергея Есенина Прилепин работал пять лет, это книга - далекая от «хрестоматийного глянца».

- Маяковский с Есениным делали такую движуху, что нынешние рэперы даже рядом не лежат. Маяковский, Есенин как раз были Бастами и Гуфами своего времени. У них были такие «прошаренные» мозги, говоря современным языком. Так что нынешним имиджмейкерам надо бы учиться у них! – сказал тогда Прилепин.

21 февраля Захар Прилепин расскажет о Есенине на творческой встрече с читателями в книжном магазине «Амиталь на Пушкинской». После нее пройдет автограф- и фотосессия с желающими. Начало в 18.00, вход свободный.

КОНЦЕРТ БГ И АКВАРИУМА

В России трудно найти человека, который не слышал о группе «Аквариум», не знал бы ее знаменитого лидера Бориса Гребенщикова и не мог бы напеть хотя бы одну его песню.

В своем почтенном возрасте «Аквариум» совсем не выглядит как ретро-бэнд, играющий музыку прошлого века - настолько творчество группы удивительно живо и актуально. Находясь в непрерывном движении, в непрекращающемся поиске, экспериментируя с различными стилями и музыкальными жанрами, Борис Гребенщиков всегда сохраняет способность порадовать и удивить новым и неожиданным. Постоянно меняясь, и при этом оставаясь самим собой, БГ создал уникальное явление культуры, существующее вне времени и пространства.

21 февраля в Event Hall «Аквариум» отыграет большую концертную программу, где прозвучит множество песен - от новейших до тех, с которых когда-то все начиналось. Начало в 20.00.

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22 февраля в Воронеже пройдет показ короткометражных фильмов в рамках шестого молодежного кинофестиваля «Перерывы на кино». Демонстрацию мини-фильмов приурочили к Дню защитника Отечества. 40-минутная программа включает такие короткометражки как «Война», «Боевая машина», «Прием», «Жди» и «97-летний ветеран Великой Отечественной вернулся в Берлин».

Показ пройдет в музее-диораме, начало в 13.00, вход свободный.

ТЕАТР В КИНО «Амстердам»

22 февраля в 18.00 в кинотеатре "Спартак" пройдет трансляция из театра "Современник". Покажут "Амстердам" с Михаилом Ефремовым. Это удивительный спектакль, который заставляет зрителей сначала смеяться до слёз, потом плакать сквозь слезы, а в финале умиляться над хэппи-эндом. Первое действие - действительно комедия, с забавными и нелепыми ситуациями, гротеском, алкоголем и даже эротическим сном. Но затем сквозь весёлость и кураж начинает просматриваться другая сторона медали: взаимоотношения отцов и детей XXI века. Как пережить новость о том, что твой сын (в которого вложена куча денег, надежд и британского образования) приехал в Амстердам на гей-парад? Да ещё с приятелем по имени Долорес! Но во втором действии каждого персонажа разворачивают к зрителю другой стороной. И оказывается, что всё разрешимо, надо только научиться слышать и понимать друг друга. В спектакле много юмора, анекдотичности и шуток на грани фола, но всё настолько тонко, что нет вульгарности. Тем не менее спектакль для зрителей старше 18 лет.

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КОНЦЕРТ ГРУППЫ "АРАКС"

Легендарная московская рок-группа «Аракс», созданная весной 1971 года, прославилась благодаря работе в спектаклях театра «Ленком», фильмах «Афоня», «31 июня» и «Берегите женщин», сотрудничеству с Юрием Антоновым, Алексеем Романовым, Александром Зацепиным, Аллой Пугачевой, Татьяной Анцифировой, Ларисой Долиной. В состав «Аракса» в разные годы входили выдающиеся российские музыканты Александр Лерман, Евгений Маргулис, Сергей Беликов, Анатолий Алешин.

Воронежцам сыграют гитаристы Вадим Голутвин и Тимур Мардалейшвили (оба в «Араксе» с 1978 года), вокалист Валерий Каримов (экс-«Арсенал», экс-«Рок-Ателье», в «Араксе» с 2009 года), басист Ринат Насыров (экс-«Земфира»), ударник Андрей Приставка (экс-«Черный кофе»).

Концерт пройдет в ВКЗ 22 февраля в 19.00.12+

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ШОУ СЛОНОВ

Новая программа гастролирует в цирке по 23 февраля. В двухчасовом представлении «Шоу слонов» зрители увидят венецианский маскарад и бразильский карнавал, «прогуляются» по Монмартру. В программе высшая школа дрессуры лошадей и верховой езды, номера с морскими котиками, арабскими верблюдами, веселые пони, неутомимыми собачками и разноцветными попугаями какаду и ара. Поклонников циркового искусства ждут номера с групповыми акробатами, воздушными гимнастами, эквилибристами на пьедестале, клоунской группой «Внуки лейтенанта Шмидта» и даже волшебство с исчезновением человека!

«Гвоздем» представления является аттракцион с индийскими слонами лауреата Международного циркового фестиваля "ИДОЛ-2019", артиста Варшавского цирка Сергея Гулевича. Его подопечные Дженни и Магда – настоящие звезды и не только цирка, но и кино. Эти слонихи снимались, дублируя друг друга, в фильме «Слон», где главную роль сыграл Сергей Шнуров! В аттракционе слонихи катают дрессировщиков на хоботе, играют с залом в мячик, делают ласточку, становятся в стойки.

22 и 23 февраля в 12.00 и 16.00.

ТЕАТР В КИНО «Лебединое озеро»

23 февраля в 18.00 в кинотеатре "Спартак" прямая трансляция "Лебединого озера" из Большого театра. Пётр Ильич Чайковский согласился написать музыку для балета, хотя в XIX веке заниматься балетной музыкой считалось моветоном для серьёзного композитора. Чайковский рискнул и тем самым открыл новую эпоху в музыкальном мире – эпоху, где музыка равнозначна танцу. С 1895 года «Лебединое озеро» триумфально шествует по миру, уже давно считаясь символом классического балета. «Лебединым озером» в своем репертуаре дорожат и гордятся все труппы мира, но Большой театр танцует его по-своему — постановка идёт в редакции Юрия Григоровича, подарившего миру не только великолепные пуантные танцы невест принца, не только роковой образ Злого Гения, чёрной тени принца, но и совершенно не традиционный финал балета.

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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

День защитника Отечества начнут отмечать в Воронеже с самого утра. По традиции, 23 февраля в храмах города с 8.00 начнутся богослужения по погибшим воинам. К братским могилам возложат венки. В 11.00 в ДК железнодорожников (ул. Никитинская, 1) стартует гала-концерт фестиваля патриотической песни «Защитники Отечества», в котором примут участие победители номинаций «Юный патриот», «Ветеран», «Воин».

Вечером 23 февраля в 21.00 в районе дамбы Чернавского моста начнется салют, положенный Воронежу по статусу города воинской славы. С 20.00 до 22.00 запретят проезд по Чернавской дамбе, Чернавскому мосту от улицы Степана Разина и набережной Массалитинова от Адмиралтейской площади до Северного моста. Также с 8.00 до 22.00 нельзя будет заезжать на дамбу со стороны Чернавского моста.

ТЕАТР В КИНО «Пигмалион»

24 февраля в 18.00 в кинотеатре "Спартак" транляция "Пигмалиона" из театра "Современник". «Пигмалион» сочетает живой разговор с эстетической лёгкостью, психологизм с гротеском, остроумие с серьёзными темами. Трепетные, смешные, обаятельные герои Бернарда Шоу становятся знакомыми и близкими, не теряя своего изящества – и своей парадоксально трогательной нелепости. Совсем по Шоу: искрящийся спектакль, одновременно тонкий и увлекающий игрой слов, жестов, характеров и психологических поворотов... В главных ролях Алена Бабенко и Сергей Маковецкий.

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ВЫСТАВКА ТРОПИНИНА

В выставочном зале музея имени Крамского работает выставка «Портрет в перспективе. Собрание Музея Тропинина». Проект представил более 40 портретов - работы главного портретиста Москвы Василия Тропинина и московских художников. Хронология работ охватывает сразу три столетия - со второй половины XVIII века до 40-х годов ХХ века.

- Еще будучи крепостным, Василий Тропинин получил широкое признание среди заказчиков и профессионалов, создав галерею образов москвичей разных сословий XIX века. В частности, выставка показывает парные портреты представителей старинного купеческого рода Мазуриных, которые демонстрируют мастерство и талант Тропинина, уникальность его стиля и техники. Также из собрания Музея Тропинина представлены два детских портрета кисти Шамшина, они дают представление о мире детства первой половины XIX века, который немало удивит современную публику, - отметили в музее.

Кроме того, в экспозицию вошли произведения таких выдающихся русских живописцев как Антропов, Аргунов, Варнек, Малютин, а также работы иностранных мастеров, работавших в России - Луи Каравака, Дамона Ортолани, Лаша, Ротари. Воронежский музей дополнил выставку портретами из своего собрания.

Можно посмотреть до 22 марта.

КУПЕЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ

На третьем этаже музея имени Крамского открылась выставка «Моршанская старина». Экспозиция представит коллекцию народного бытового портрета из собрания Моршанского историко-художественного музея. Она приурочена к празднованию 240-летия купеческого города Моршанска, одного из самобытных городков Центральной России. На выставке около 40 портретов обывателей Моршанска конца XVIII – начала XX веков из крестьянской и купеческо-мещанской среды, выполненных в технике масляной живописи по холсту и жести, а также тушью на картоне.

- Представленные экспонаты помогут проследить основные этапы существования жанра от зарождения до угасания, наступления эпохи фотографии. Наиболее яркому раскрытию портретных образов способствуют исторические фотографии Моршанска, разнообразные памятники купеческо-мещанского и старообрядческого быта: костюм, торговая утварь, посуда, книги, медно-литые иконы. Посетители погрузятся в атмосферу старого Моршанска периода его расцвета, когда на пристанях города формировался крупнейший в стране транзитный торговый хлебный караван, - анонсировали проект в музее.

Выставку можно посмотреть по 1 марта.