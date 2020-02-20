Воронежские силовики задержали девять человек, пытавшихся «распилить» 788 миллионов при прокладке линии связи

В среду, 19 февраля, в воронежском отделении «Ростелекома» прошли обыски. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Воронежской области и регионального управления ФСБ изъяли документы, касающиеся реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика РФ». По версии следствия, два руководящих сотрудника воронежского филиала «Ростелекома» вступили в сговор с директорами семи фирм, занимающихся закупкой оборудования для прокладки линий связи. Возраст этих подозреваемых от 35 до 47 лет.

Как рассказал «КП - Воронеж» собственный источник в полиции, компании из Москвы, Белгорода, Калуги, Курска и Волгограда заявили о своем участии в торгах за контракт на проведение работ по прокладке линии связи. Его стартовая цена составляла 788 миллионов рублей. При этом участники договорились создать видимость конкуренции, но не понижать стоимость работ. Других претендентов на конкурс не пустили.

- Сговор возник еще в апреле 2019 года и подозреваемые сразу попали в поле зрения правоохранительных органов, - рассказал наш собеседник. – С этого момента участников контролировали, фиксируя все их действия и переговоры, до проведения торгов в июне 2019 года.

Для доказательства факта совершения преступления подозреваемым позволили провести торги и получить часть денег, а потом пресекли их действия.

19 февраля всех девятерых задержали. Следователи обратились в суд с ходатайством об их аресте. По факту возбудили уголовное дело по довольно редкой статье «Ограничение конкуренции». По словам нашего источника, ее применяют едва ли не раз в десятилетие! В случае признания вины подозреваемых им грозит до шести лет лишения свободы.

«КП - Воронеж» направила запрос в Ростелеком и ждет официальных комментариев.