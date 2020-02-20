Чемпион в импортозамещении

На Калачеевском сырзаводе, на модернизированной линии, которая ничем не уступает тем, что установлены на заводах в Испании, производят и упаковывают сыр «Выдержанный» 50%. Воронежцы и жители других регионов наверняка видели его, да и пробовали - ведь это продукт марки «Вкуснотеево».

На 27-ой международной выставке «Продэкспо-2020» специалисты отрасли наградили воронежский сыр почетным призом в номинации «Достижение в импортозамещении».

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Сыр созревает 60 дней, приобретая более богатый, яркий и насыщенный сырный вкус с легким ореховым привкусом и небольшой кислинкой. Чтобы получить всего килограмм сыра производитель использует около 11 килограммов молока самого высокого качества с собственных ферм.

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Но не только вкусовые качества пришлись по душе экспертам, специальные формы на заводе имитируют плетение корзины - это придает продукту ремесленный вид. Аналоги на российском рынке массово не представлены. Тем приятнее осознавать, что местный сыр, по сути, конкурирует с лучшими мировыми образцами.

На том же Калачеевском сырзаводе производится и сливочное масло «Традиционное 82,5%». Его, к слову, отметили на«Продэкспо-2020» золотой медалью в основной номинации «Лучший продукт».

Изготовленное по особой технологии холодного сбивания масло уже не первый год завоевывает награды на самых престижных конкурсах. Чистый, насыщенный вкус натуральных сливок, который сохраняется в этом продукте, делает его крайне популярным не только среди воронежцев, но и ценителей качественного продукта из других регионов. Тем более что специальный материал упаковки - линкавер - позволяет увеличить срок хранения продукта до 60 суток. По числу золотых медалей масло «Вкуснотеево» - рекордсмен.

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