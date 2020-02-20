В Воронежской области может быть создана лаборатория по обследованию спортсменов на молекулярном уровне

Совершенствование спортивной медицины в регионе обсудили депутаты областного парламента по поручению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова.

Совместное выездное заседание Комитета регионального парламента по физической культуре и спорту и Комитета облдумы по охране здоровья прошло на территории санатория имени Ф.Э. Дзержинского.

В выездном заседании приняли участие председатель Комитета по физической культуре и спорту Евгений Хамин, председатель Комитета по охране здоровья Иван Мошуров и депутаты Алексей Чернов, Людмила Ипполитова, Андрей Благов, Александр Чужиков, Александр Пешиков, Владимир Коробов, представители исполнительных органов власти и учреждений здравоохранения.

Сначала главный врач санатория, заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту Алексей Чернов провел экскурсию по санаторию, в ходе которой продемонстрировал, как на базе учреждения реализуются комплексные программы реабилитации спортсменов после перенесенных травм. Он ознакомил участников выездного заседания с лечебной базой санатория, продемонстрировал работу кабинета функциональной диагностики, где проходят реабилитацию воронежские спортсмены, и оздоровительный бассейн.

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Алексей Чернов подчеркнул, что основной задачей реабилитации спортсменов является максимальное восстановление психосоматического здоровья, общей и специальной работоспособности спортсменов после перенесенных заболеваний и травм в минимально короткие сроки. Поэтому в реабилитации спортсменов принципиально важны ранее начало реабилитации, комплексность используемых методов и средств восстановления, своеобразные этапы реабилитации, дозирование, оперативный контроль и коррекция физической нагрузки, оценка степени клинико-функционального состояния спортсмена и его возможности возобновить тренировочный процесс.

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На сегодняшний день в Воронежской области реабилитация спортсменов осуществляется только на амбулаторном этапе на базе Воронежского областного клинического центра лечебной физкультуры и спортивной медицины и поликлинике по месту жительства. Финансирование реабилитации на III амбулаторном этапе осуществляется по госзаданию департамента здравоохранения и центра подготовки. Остальные реабилитационные мероприятия спортсмены, кроме спорта высших достижений, проводят за свой счет.

Алексей Чернов подчеркнул, что для создания полноценной системы реабилитации спортсменов Воронежской области необходимо проведение комплексной реабилитации спортсменов на стационарном этапе, кроме того, предложил рассмотреть вопрос о включении в бюджет Воронежской области финансирования программ реабилитации спортсменов Воронежской области на II этапе реабилитации.

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– Если говорить о цели, ради которой мы, органы власти, работаем – то это здоровьесбережение населения. Один из основных способов решения вопроса – популяризация физической культуры и спорта среди населения. Причем, для успешной реализации поставленной задачи необходим ряд условий, среди которых пропаганда, создание эффективных современных спортсооружений, подготовка высококвалифицированного тренерского состава и медицинское обеспечение всех этих мероприятий, – подчеркнул Евгений Хамин. –Мы прекрасно сегодня понимаем, что необходимо развивать и материально-техническое обеспечение, и технологии, и методологию чтобы медицина влияла на весь цикл физической культуры и спорта.

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Руководитель департамента физической культуры и спорта Воронежской области Владимир Кадурин, выступая с докладом о медико-биологическом обеспечении спортсменов на территории региона, отметил, что эта проблема очень остро стоит и на уровне Российской Федерации.

На сегодняшний день в регионе работает центр спортивной подготовки сборных команд Воронежской области, где функционирует отдел медико-биологического обеспечения и реабилитации. На него возложено сопровождение спортивной подготовки воронежских сборных. Также ведется серьезная антидопинговая работа.

Руководитель Воронежского областного клинического центра лечебной физкультуры и спортивной медицины «Реабилитация» Андрей Буслов рассказал, что на базе учреждения в 2019 году прошли курс восстановительного лечения 1 302 спортсмена. Эффективность лечения физическими методами составила – с выздоровлением – 51%, с улучшением – 47,7%, и 1,7% – без выраженной динамики.

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Что касается медосмотров спортсменов, то, как пояснила сотрудник департамента здравоохранения Воронежской области Татьяна Уразова, в настоящее время в Воронежской области работает единственное учреждение врачебно-физкультурной службы – Воронежский областной клинический центр лечебной физкультуры и спортивной медицины «Реабилитация» и 4 кабинета спортивной медицины, расположенных на базе Бобровской, Борисоглебской, Павловской и Россошанской райбольниц. В январе 2020 года открылся кабинет врача по спортивной медицине в Поворинской районной больнице. Центр и кабинеты работают по госзаданию. Углубленный медосмотр также проходят учащиеся бюджетных спортивных школ, лица с ограниченными возможностями, ветераны спорта, спортсмены сборных команд вузов. Ежегодно проходят осмотр более 15 тысяч спортсменов.

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Депутат Воронежской облдумы Иван Мошуров поднял вопрос отбора детей для занятий тем или иным видом спорта, выявление предрасположенности организма к определенным физическим нагрузкам. Такой подход к отбору позволит не только повысить общие результаты и достижения спортсменов, но и максимально сохранить их здоровье. На сегодняшний день тщательные обследования проводятся только при отборе по некоторым видам спорта.

Владимир Кадурин также обратил внимание на то, что сегодня отсутствует правовой документ, который мог бы на законодательном уровне контролировать подходы к отбору в частные спортивные школы и деятельность частных школ. В ходе заседания было предложено выйти на федеральный уровень с законодательной инициативой, которая позволила бы органам власти законодательно взять под контроль деятельность частных спортивных школ. По этому вопросу решено провести совместное заседание Комитетов по физической культуре и спорту, по охране здоровья, и образованию, науке и молодежной политике.

Также Владимир Кадурин сообщил, что сегодня департаментом прорабатывается вопрос совместно с опорным университетом о создании на базе вуза аккредитованной лаборатории по обследованию спортсменов на молекулярном уровне. На сегодняшний день в мире всего 11 таких лабораторий, аккредитованных Международным олимпийским комитетом. В Российской Федерации такой лаборатории пока нет.

Евгений Хамин и Иван Мошуров подчеркнули, что предложения, выработанные на заседании, будут направлены на имя председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова и губернатора региона Александра Гусева.