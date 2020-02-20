Депутаты Воронежской облдумы предлагают ввести дополнительную отсрочку от армии для выпускников медколледжей и медучилищ

Региональные парламентарии предлагают внести изменения в статью 24 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».

– Инициаторами поправок выступили депутаты Воронежской областной Думы Людмила Ипполитова и Иван Мошуров, а также депутат Государственной Думы от Воронежской области Татьяна Сапрыкина. Изменениями предлагается перенести срок призыва выпускников медицинских образовательных учреждений на военную службу с весны на осень, поскольку сейчас выпускники медучилищ и колледжей не успевают пройти аккредитацию до отправки в войска, – рассказал председатель регионального парламента Владимир Нетёсов.

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Иван Мошуров пояснил, что в Российской Федерации с 2016 года при окончании среднеспециальных медицинских учебных заведений введена аккредитация выпускников. Только после получения сертификата выпускник медицинского колледжа или училища получает право работать по специальности. Как правило, период освоения образовательных программ заканчивается не ранее 1 июля, а период прохождения первичной аккредитации – до конца июля.

Вместе с тем, весенний призыв на военную службу проходит в период с 1 апреля по 15 июля. На практике сложилась ситуация, при которой выпускники мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете, не успевают до 15 июля пройти первичную аккредитацию, так как подлежат призыву.

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– Получается, что выпускник уходит в армию без специализации и проходит службу в любых родах войск, хотя при наличии аккредитации мог бы служить по своей специальности в медсанбатах и медицинских гарнизонах. Поэтому мы вышли с инициативой в Государственную Думу дать отсрочку выпускникам медицинских колледжей и перенести срок их призыва с весны на осень, чтобы они могли проходить службу по специальности. И самое главное, когда выпускник, получивший аккредитацию, придет после года службы, он может приступить непосредственно к работе по специальности, а не ждать, когда сможет аккредитоваться и получить сертификат, – сказал Иван Мошуров.

Поскольку речь идет только о первичной аттестации выпускников мужского пола, которых по данным Воронежской области 18,4% (в 2019 году – из 1521 – 281, что составляет 18,4%), предлагается право на такую отсрочку предоставлять только один раз.