2020-02-20T16:48:27+03:00
Общество

Депутаты Воронежской облдумы рассказали об основных положениях регионального законопроекта о запрете распространения снюсов и их аналогов

Авторами документа выступили председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов и парламентарии Роман Жогов, Андрей Рогатнев, Иван Мошуров, Алексей Чернов
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

– Разработка проекта закона обусловлена проблемой массового распространения и потребления в молодежной и подростковой среде никотиносодержащих бестабачных смесей, – отметил актуальность законодательной инициативы Владимир Нетёсов.

Проект областного закона «Об установлении на территории Воронежской области ограничений продажи и потребления электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина, бестабачной никотиносодержащей продукции и запрета на вовлечение несовершеннолетних в их употребление» подготовлен с учетом мнения всех заинтересованных сторон – надзорных и контролирующих органов, исполнительной и местной власти.

.

.

– Правоохранительные органы, к сожалению, сегодня не могут повлиять на ситуацию, поскольку отсутствует законодательная база, запрещающая распространение никотинсодержащей продукции без табака, – подчеркнул председатель Комитета регионального парламента по охране здоровья Иван Мошуров. – Учитывая отсутствие правового регулирования вопроса оборота электронных систем доставки никотина федеральным законом или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятие соответствующего закона находится в компетенции Воронежской областной Думы.

Законопроектом предлагается установить понятия электронные системы доставки никотина, жидкости для электронных систем доставки никотина, бестабачная никотиносодержащая продукция, а также ограничения и запреты в сфере продажи и потребления электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина и бестабачной никотиносодержащей продукции, рассказали в региональном парламенте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Я ничего хорошего от нее не видел": отсидевшая пять лет за наркотики мать пытается через суд вернуть сына, который предпочел приемную семью
Рома, который живет в приемной семье, возвращаться отказывается наотрез и даже написал письмо президенту с просьбой не отдавать его родной маме. Но в суде его уговаривают передумать
В Воронежской области может быть создана лаборатория по обследованию спортсменов на молекулярном уровне
На сегодняшний день в мире всего 11 таких лабораторий, аккредитованных Международным олимпийским комитетом. В Российской Федерации такой лаборатории пока нет
Депутаты Воронежской облдумы предлагают ввести дополнительную отсрочку от армии для выпускников медколледжей и медучилищ
Поправки в федеральное законодательство разработаны парламентариями в рамках выполнения поручения Президента Владимира Путина по дополнительному укреплению первичного звена здравоохранения, отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов
Новости 24
В Воронежской области прокуратура вскрыла случаи позднего приезда скорой к пациентам
В ДТП на трассе в Воронежской области пострадали два ребенка
В Воронежской области 7 лет в колонии проведет мужчина, зарезавший жену за заботу
Воронежцы завоевали 14 медалей чемпионата и первенства России по джиу-джитсу
В Воронежской области может быть создана лаборатория по обследованию спортсменов на молекулярном уровне
Депутаты Воронежской облдумы предлагают ввести дополнительную отсрочку от армии для выпускников медколледжей и медучилищ
За неделю в Воронежской области медики помогли двум людям с обморожениями
В Воронежской области выросла заболеваемость коклюшем и пневмонией
Депутаты Воронежской облдумы рассказали об основных положениях регионального законопроекта о запрете распространения снюсов и их аналогов
В "красивую" дату в Воронежской области поженятся 173 пары
В Воронеже начали проверку бомбоубежищ
Под Воронежем власти показали проект новой школы на месте аварийной
Теплая воронежская зима позволила коммунальщикам отремонтировать тротуар у Никитинской библиотеки
Tele2 поможет воронежцам выбрать правильные подарки
Ремонт главного левобережного коллектора в Воронеже завершат в этом году
Воронежские студенты могут увидеть сценический костюм и метрику Марии Мордасовой
Воронежец заступился за мать собутыльника и попал под уголовное дело
Уроженец Воронежа Роман Шишкин перешел в московский «Спартак-2»
Жительница Воронежа организовала 13 игорных клубов
Воронежская почта сообщила график работы в праздничные дни