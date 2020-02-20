Депутаты Воронежской облдумы рассказали об основных положениях регионального законопроекта о запрете распространения снюсов и их аналогов

– Разработка проекта закона обусловлена проблемой массового распространения и потребления в молодежной и подростковой среде никотиносодержащих бестабачных смесей, – отметил актуальность законодательной инициативы Владимир Нетёсов.

Проект областного закона «Об установлении на территории Воронежской области ограничений продажи и потребления электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина, бестабачной никотиносодержащей продукции и запрета на вовлечение несовершеннолетних в их употребление» подготовлен с учетом мнения всех заинтересованных сторон – надзорных и контролирующих органов, исполнительной и местной власти.

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– Правоохранительные органы, к сожалению, сегодня не могут повлиять на ситуацию, поскольку отсутствует законодательная база, запрещающая распространение никотинсодержащей продукции без табака, – подчеркнул председатель Комитета регионального парламента по охране здоровья Иван Мошуров. – Учитывая отсутствие правового регулирования вопроса оборота электронных систем доставки никотина федеральным законом или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятие соответствующего закона находится в компетенции Воронежской областной Думы.

Законопроектом предлагается установить понятия электронные системы доставки никотина, жидкости для электронных систем доставки никотина, бестабачная никотиносодержащая продукция, а также ограничения и запреты в сфере продажи и потребления электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина и бестабачной никотиносодержащей продукции, рассказали в региональном парламенте.