Super-йогурт «Вкуснотеево» признали лучшим продуктом на международной выставке

В феврале в Москве прошла 27-я международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2020». Это крупнейшее мероприятие подобного формата в России. Ежегодно на нем представляют лучшее продовольствие со всего мира вплоть до деликатесов и экзотических товаров.

В этом году в основной номинации «Лучший продукт - 2020» золотую медаль получил Super-йогурт марки «Вкуснотеево». Сердца и вкусовые рецепторы экспертов форума покорил вариант «Черника-насыщенные семена».

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Super-йогурты появились в фирменных магазинах «Молвест» в Воронеже менее года назад. Привлекательный продукт быстро разлетелся по всем федеральным сетям и магазинам в 30 регионах России.

За такой короткий срок Super-йогурту «Вкуснотеево» удалось добиться признания. Так, на форуме этот продукт завоевал еще и золотую звезду в другой престижной номинации: вкус «Малина-зеленые злаки» отметили в номинации «Лучший инновационный продукт».

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Качество продукции оценивали специалисты отрасли: они независимо друг от друга ставили баллы, как за органолептические показатели, так и за внешнее оформление и упаковку. Претенденты от воронежского «Молвеста» после тщательной проверки в итоге оказались на высоте.

Как и подобает продукту с такой приставкой, новый йогурт обладает рядом выдающихся качеств. В нем гораздо меньше сахара, зато много фруктов, ягод, злаков, семян. Много белка - более 10 граммов в одной бутылке. И что касается упаковки, она делает все, чтобы вам было удобно пить на ходу.

Если вы еще не пробовали Super-йогурты, то вам обязательно нужно встряхнуть свои представления об этом продукте, забудьте про традиционные вкусы и найдите что-то свое: клубнику и пророщенные зерна, инновационную малину и зеленые злаки. А, может быть, грушу и гречневые гранолы? Или же главного победителя с черникой и насыщенными семенами?

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